WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Bauausgaben im Dezember überraschend gefallen. Im Vergleich zum Vormonat seien sie um 0,2 Prozent gesunken, teilte das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington mit. Volkswirte hatten hingegen mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet. Im Vormonat waren die Bauausgaben um 0,9 Prozent gestiegen./jkr/jsl/he

