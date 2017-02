Wenn Gilead Sciences (WKN:885823) die Ergebnisse des vierten Quartals und die Gesamtjahresergebnisse am 7. Februar meldet, dann werden die Investoren ganz besonders aufmerksam sein. Sie werden nach Anzeichen Ausschau halten, die ihnen vielleicht Aufschluss darüber geben können, was als nächstes passieren könnte. Was ist also der wichtigste Wert bei Gilead Sciences? Ich würde sagen, es ist der Cashflow. Und hier sind die Gründe.

Cashflow is King

Das alte Sprichwort ?Nur Bares ist Wahres? trifft in den meisten Fällen zu. Ich glaube aber, dass der Cashflow sogar noch wichtiger ist.



Am Ende des dritten Quartals hatte Gilead 31,6 Milliarden US-Dollar in Barmitteln und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...