Lauda-Königshofen - Apple-Aktie: Hervorragende Long-Chance! Chartanalyse Probleme beim Konkurrenten Samsung und ein iPhone-Absatz so hoch wie nie zuvor beschert Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) erstmals seit fünf Jahren wieder den Titel des weltgrößten Smartphone-Herstellers - der Technologiekonzern hat am Dienstagabend nämlich auch Zahlen zum ersten Quartal präsentiert, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...