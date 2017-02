Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Adidas nach einer Gewinnwarnung des Sportartikelherstellers Under Armour auf "Buy" mit einem Kursziel von 166 Euro belassen. Under Armour habe mit unternehmensspezifischen Problemen zu kämpfen, schrieb Analyst Jürgen Kolb in einer Studie vom Mittwoch. Insofern ergebe sich nach dem Kursrückgang der Adidas-Aktien im Zuge der Warnung der Amerikaner nun eine Kaufgelegenheit./la/tih

