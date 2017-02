Siemens hat Zahlen zum ersten Quartal präsentiert und einige interessante Aussagen auf der Hauptversammlung gegeben, die die Aktie auf ein 20-Jahreshoch getrieben haben. Der Ausblick sieht, laut Konzernchef Joe Kaeser blendend aus. Spannend bleibt allerdings, welche Auswirkungen Trumps-Politik auf das Dax-Schwergewicht mit 60 Fabriken in den USA haben wird. Mehr dazu in diesem Interview. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Kapitalmarktexperten Ascan Iredi den von Siemens geplanten Börsengang der Medizintechnik-Sparte im Herbst und was das für Sie als Anleger bedeutet.