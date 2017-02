Nach der Abspaltung von Alcoa schreibt das Unternehmen rote Zahlen. Ein Großinvestor probt den Machtkampf - und fordert die Ablösung des deutschen Spitzenmanagers. Bislang ohne Erfolg.

Gestern Weißes Haus, heute Anklagebank: Klaus Kleinfeld, deutscher Spitzenmanager und Chef des US-Metallkonzerns Arconic erlebt einen turbulenten Start ins Jahr. Unlängst nahm der 59-Jährige eine Einladung des US-Präsidenten an und diskutierte in kleiner Runde mit US-Konzernchefs und der neuen Regierung, wie das Land neue Jobs in der Industrie schaffen kann. Kleinfeld lobte die offenen Gespräche - und den Fokus des Präsidenten, wettbewerbsfähige Arbeitsplätze anzusiedeln. Der Besuch im glamourösen Weißen Haus, eine willkommene Abwechslung zum Ärger im eigenen Haus. Denn bei Arconic steht der ehemalige Siemens-Manager in der Kritik.

Der Hersteller von Aluminium- und Titanlegierungen für den Fahrzeug- und Flugzeugbau schreibt rote Zahlen. 1,2 Milliarden Dollar Minus machte der Konzern im vierten Quartal. Wenig überraschend hinkt der Aktienkurs den eigenen Erwartungen - und etwa auch der Entwicklung von Alcoa ...

