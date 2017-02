Frankfurt/Main (ots) - Der europäische Managed Service Provider Claranet gibt die Gründung von Claranet Italien bekannt. Mit der Neugründung eines juristisch und operativ eigenständigen Unternehmens in Italien reagiert die Claranet Gruppe auf die steigende Nachfrage nach Managed Public Cloud-Lösungen im italienischen Markt, Public Cloud Services werden daher auch den Schwerpunkt bilden.



Der Markteintritt in Italien erfolgt nur wenige Wochen nach der Expansion in den brasilianischen Markt durch die Übernahme des Public Cloud Service Providers CredibiliT im Dezember 2016. Mit der Gründung von Claranet Italien vollzieht die Claranet Gruppe einen weiteren Schritt ihres organischen Wachstums seit der Gründung von Claranet Frankreich im Jahr 1998 und Claranet Deutschland in 2000. Nach 17 Akquisitionen in Europa in den vergangenen fünf Jahren positioniert sich das Unternehmen mit dieser erneuten Expansion als einer der ehrgeizigsten und dynamischsten Akteure im europäischen Hosting-Markt.



Das neue Unternehmen mit Sitz in Mailand liegt strategisch günstig unweit der großen italienischen Wirtschaftszentren und dort ansässigen Partnerfirmen wie Amazon, Google und Microsoft. Analog zu den übrigen sechs europäischen Unternehmen wird auch Claranet Italien über eine eigene Geschäftsführung und Technik- und Vertriebs-Teams verfügen. Mit dem Aufbau des neuen italienischen Unternehmens und dem Ausbau der Marktpositionierung in Italien wurde Fabrice Tetu beauftragt. Tetu war zuvor Geschäftsführer bei Diademys - einem von Claranet im vergangenen Jahr übernommenen französischen Managed Service Provider.



"Wir freuen uns sehr, die Gründung von Claranet Italien bekannt geben zu können. Mit diesem Schritt untermauert Claranet sein Ziel, die geografische Expansion des Unternehmens zu beschleunigen und seine führende Position auf dem europäischen Hosting-Markt weiter auszubauen," betont Charles Nasser, CEO und Gründer der Claranet Gruppe, und ergänzt: "Mit der Gründung von Claranet Italien können wir noch besser unsere Kunden, die über Niederlassungen in Italien verfügen, unterstützen und neue Kunden vor Ort gewinnen. Fabrice Tetu verfügt aufgrund seiner Tätigkeit bei Diademys über umfangreiche Erfahrungen in der Branche und im Umgang mit Wachstumsunternehmen, deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass er Claranet Italien zu einem vollen Erfolg machen wird."



Fabrice Tetu, Geschäftsführer von Claranet Italien, fügt hinzu: "Claranet verfügt über mehr als einhundert IT-Spezialisten mit der höchsten Zertifizierung für Public Clouds. Wir haben Know-how, Tools und Methoden entwickelt, um Unternehmen beim Weg in die Cloud und bei der Transformation ihres Geschäfts zu unterstützen. Nun möchten wir dieses Know-how auch in Italien anbieten, und ich freue mich darauf, unser Geschäft in diesem neuen Markt weiterentwickeln zu dürfen. Mit dem Aufbau eines eigenen Teams von italienischen Public Cloud-Experten möchten wir sicherstellen, die Bedürfnisse unserer italienischen Kunden noch besser zu verstehen und ihnen neue Möglichkeiten eröffnen zu können."



Aufgrund ihrer ehrgeizigen Strategie und ihres starken organischen und akquisitionsbedingten Wachstums erzielt die Claranet Gruppe mit mehr als 1.250 Mitarbeitern und 5.800 Kunden in Brasilien, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Portugal, Spanien, Großbritannien und Italien einen Jahresumsatz von circa 250 Millionen Euro.



Über Claranet:



Claranet unterstützt Unternehmen mit innovativen Hosting-, Cloud- und Netzwerk-Services bei ihrer Digitalisierung. Der Managed Service Provider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungen auf flexiblen Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchsten Sicherheits-, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen agil zu betreiben. Gartner positionierte Claranet im "Magic Quadrant 2016" als ein führendes Unternehmen für "Managed Hybrid Cloud Hosting" in Europa. Mit über 1.250 Mitarbeitern realisiert Claranet große Hosting-Lösungen in 37 Rechenzentren sowie auf Public Cloud-Umgebungen wie zum Beispiel von AWS und Azure. Kunden wie Airbus, Aktion Mensch, Flaconi, Leica und Gruner + Jahr vertrauen auf diese Services für ihre Portale, eCommerce-Plattformen oder andere geschäftsrelevante Anwendungen. Weitere Informationen gibt es unter www.claranet.de.



OTS: Claranet GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/21031 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_21031.rss2



Pressekontakt: Dr. Ingo Rill Leiter Marketing Claranet Deutschland Tel. +49 (0)69 408018 215 presse@de.clara.net



Thomas Griffith Presse und PR griffith pr Tel. +49 (0)6172 137 330 info@griffith-pr.de