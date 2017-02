München (ots) - Die CSU fordert in der heutigen Plenarsitzung des Bayerischen Landtags eine neue Lastenverteilung in Zusammenhang mit dem geplanten Bau von Südlink und Südostlink. Demnach sollen Kosten, die durch diese Stromtrassen entstehen, bundesweit auf alle Stromkunden verteilt werden. So solle verhindert werden, dass Bayern über Gebühr belastet wird und die bayerische Wirtschaft ihre Wettbewerbsfähigkeit einbüßt.



Dazu erklärt der Vorsitzende der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion Hubert Aiwanger: "Damit gibt die CSU jetzt ganz offiziell zu, dass diese Stromtrassen der bayerischen Wirtschaft und den privaten Stromkunden nicht nutzen, sondern massiv schaden. Anstatt Leidensgenossen zu suchen, die sich an diesen Milliardenkosten beteiligen wollen, ist es dringend geboten die Pläne für Südlink und Südostlink schnellstmöglich zu stoppen. Wir FREIE WÄHLER fordern in unserem Dringlichkeitsantrag, im Gegenzug auf sinnvolle Alternativen zu setzen - unter anderem den Ausbau Erneuerbarer Energien vor Ort. Auch die schon bestehenden sauberen bayerischen Gaskraftwerke müssen ans Netz gebracht werden."



Hinweis: Den erwähnten Dringlichkeitsantrag der FREIEN WÄHLER finden Sie hier: http://bit.ly/2kV36UL



OTS: Freie Wähler Landtagsfraktion Bayern newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105508 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105508.rss2



Pressekontakt: Der Pressesprecher der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion im Bayerischen Landtag Dirk Oberjasper, Maximilianeum, 81627 München Tel. 089 / 4126 - 2941, dirk.oberjasper@fw-landtag.de