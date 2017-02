Ibsen Awards gibt die Ibsen Scholarships 2017 bekannt.

Fördermittel in Höhe von NOK 2.000.000 (ca. EUR 221.000 USD 235.000) werden an Theaterprojekte in aller Welt vergeben.

Die Stipendien werden an einzelne Künstler, Theaterensembles, -organisationen und -institutionen vergeben.

Richtlinien für Stipendien:

Mit den Stipendien der Ibsen Scholarships werden innovative Theaterprojekte bedacht.

Die Projekte müssen den kritischen Diskurs über existenzielle und gesellschaftlich relevante Themen in Bezug auf die Stücke von Henrik Ibsen anregen.

Bewerbungen sind online über folgende Adresse einzureichen: www.ibsenawards.com.

Bereits aufgeführte Produktionen können nicht gefördert werden.

Die Stipendien werden alle zwei Jahre vergeben. Die Bewerbungen werden von einer berufenen Jury geprüft.

Die Stipendien der Ibsen Scholarships wurden von der norwegischen Regierung ins Leben gerufen. Im Jahr 2017 werden sie zum 9.Mal vergeben.

Ibsen Awards hat bisher 29 Stipendien in 22 Ländern vergeben.

Bewerbungsschluss für die Stipendien der Ibsen Scholarships ist der 30. April 2017.

Die Stipendiaten der Ibsen Scholarships 2017 werden am 18. und 19. Oktober im Rahmen der Skien International Ibsen Conference im Teater Ibsen im norwegischen Skien bekanntgegeben.

Weitere Informationen, die Statuten sowie das Bewerbungsformular finden Sie auf unserer Website unter www.ibsenawards.com

Folgen Sie uns auf Facebook: https://www.facebook.com/ibsenawards/

Contacts:

Teater Ibsen

Hilde Guri Bohlin

E-Mail: hildeguri@teateribsen.no

Tel.: +47 35 90 50 50

Mobil: 47 917 67 903