HERNDON (dpa-AFX) - Volkswagen hat seine Autoverkäufe auf dem US-Markt im Januar erneut deutlich steigern können. Der Neuwagenabsatz der Kernmarke VW legte verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 17,1 Prozent auf 23 510 Autos zu, wie die US-Tochter des Dax -Konzerns am Mittwoch in Herndon mitteilte. Bereits in den beiden Vormonaten waren die Verkaufszahlen kräftig gestiegen. Die Bilanz profitierte allerdings auch davon, dass ein im Herbst 2015 im Zuge des Abgas-Skandals verhängter Verkaufsstopp für Dieselwagen bei den Vergleichswerten aus dem Vorjahr besonders stark zu Buche geschlagen hatte. Besonders gefragt blieben bei der US-Kundschaft zu Jahresbeginn Golf-Modelle wie der neue Sportgeländewagen Alltrack. Auch beim Passat wurden deutliche Zuwächse verbucht. Bei dem für den US-Markt wichtigsten Modell Jetta gibt es jedoch weiter Absatzschwierigkeiten.

Die Volkswagen-Tochter Audi steigerte den Absatz um 11 Prozent auf 13 201 Fahrzeuge./hbr/he

ISIN DE0006757008 DE0007664005 DE0007664039

AXC0214 2017-02-01/17:10