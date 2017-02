Zürich (ots) - Der Handynetz-Betreiber Salt plant eigene

Festnetzangebote über Glasfasernetze. Das zeigen Recherchen der

«Handelszeitung». Mehrere gut informierte Quellen bestätigen, dass

Salt Verträge mit dem Zürcher EWZ-Glasfasernetz sowie mit Stadtwerken

des Glasfaser-Verbunds Swiss Fibre Net abgeschlossen hat. Darunter

befinden sich die Städte Bern und Luzern. Mit anderen grossen Städten

wie Basel, Lausanne und Genf laufen die Verhandlungen noch. Zudem ist

Salt als Anbieter auf der Plattform Alex aufgeschaltet, die das

Wechseln zwischen einzelnen Glasfaser-Providern erleichtern soll.

Salt äussert sich nicht zu den Festnetzabsichten. Man kommuniziere

die «neuen Angebote an dem Tag, an welchem sie für Kunden erhältlich

sind», sagt ein Sprecher.



Gemäss Aussagen mehrerer hochrangiger Telecom-Manager mietet sich

Salt nicht einfach in die Netze ein, sondern erkauft sich mit

Upfront-Zahlungen im hohen zweistelligen Millionenbereich die

exklusive Nutzung eigener Glasfasern. Salt hat somit die volle

Kontrolle über die Netzinfrastruktur und wird zu einem echten

Quadrupel-Play-Anbieter mit Mobilnetz, Festnetztelefonie, Internet

und Fernsehen. Der Vorstoss ist denn auch ein Angriff auf die beiden

Marktführer Swisscom und UPC.



Bei Swiss Fibre Net haben die Verhandlungen mit Salt-Eigentümer

Xavier Niel Spuren hinterlassen. Die Genfer Stadtwerke Services

Industriels de Genève sind vor kurzem aus der Allianz ausgetreten und

verhandeln nun alleine um ein besseres Angebot. Kritiker bezeichnen

Salts Angebot denn auch als zu schlecht. Zwar fliesse den

Glasfasernetzen eine grössere Zahlung zu. Auf den Kunden gerechnet

bleibe jedoch nicht mehr viel übrig.



