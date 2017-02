Zürich (ots) - Die Stauseen der Schweizer Wasserkraftwerke sind so

leer wie noch nie um diese Jahreszeit - dies hat Folgen für den

Strompreis. Das beschäftigt auch den Bund. Eine eigentlich erst in

zwei Wochen angesetzte Sitzung der «Arbeitsgruppe Winter» von der

Elektrizitätskommission (Elcom) und Branchenvertretern wurde auf

diesen Donnerstag vorgezogen. Unter anderem, «um im Hinblick auf die

tiefen Pegelstände der Speicherseen und die Kraftwerks- und

Importverfügbarkeiten» eine aktuelle Lagebeurteilung vornehmen zu

können, wie Elcom-Sprecher Simon Witschi gegenüber der

«Handelszeitung» sagt.



Vergangenen Sonntag waren die Speicherseen nur noch zu 27,6

Prozent gefüllt. Im langjährigen Durchschnitt lag der Füllstand um

diese Jahreszeit bei 44,1 Prozent. Selbst vor einem Jahr, als die

mageren Wasserstromreserven breit diskutiert wurden, waren die

Stauseen um diese Zeit noch zu 36,8 Prozent gefüllt - rund ein

Drittel mehr.



Grund für die leeren Speicherstände ist, dass die Kraftwerke in

den vergangenen Wochen die hohen Strompreise genutzt haben, um ihre

Bilanz aufzubessern. Alleine in der Woche bis zum 22. Januar jagten

sie 7 Prozent der Speicherkapazitäten durch ihre Turbinen. Zeitweise

wurden an der Strombörse bis zu 19 Rappen pro Kilowattstunde bezahlt.

Die engen Marktverhältnisse sorgten auch bei der Netzbetreiberin

Swissgrid für hohe Kosten. Als im Januar während zwei Stunden das

grosse Wasserkraftwerk Grand Dixence ausfiel, musste sie für das

Aufbieten von Notreserven bis zu 10 Franken pro Kilowattstunde

bezahlen.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel. 043 444 57 77