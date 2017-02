Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

GB0007239980 Future PLC 01.02.2017 GB00BYZN9041 Future PLC 02.02.2017 Tausch 15:1

ZAE000030060 African Phoenix Investments Ltd. 01.02.2017 ZAE000221370 African Phoenix Investments Ltd. 02.02.2017 Tausch 1:1