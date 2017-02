Der Schweizer Pharmakonzern hat das vergangene Geschäftsjahr 2016 erfolgreich abgeschlossen. Der Umsatz stieg um vier Prozent auf 50,6 Milliarden Schweizer Franken und übertraf damit erstmals die Verkäufe des Konkurrenten Novartis. Der operative Gewinn kletterte ebenfalls um fünf Prozent auf 18,4 Milliarden Franken. Zum 30.sten Mal in Folge soll außerdem die Dividende erhöht werden - auf dann 8,20 Franken je Aktie, was einer Rendite von 3,5 Prozent entspricht. Das Wachstum in der Pharmasparte, das rund 80 Prozent vom Gesamtumsatz des Konzerns ausmacht, belief sich auf drei Prozent. Besonders stark haben sich hier die Krebsmedikamente Perjeta und Herceptin sowie Actemra/RoActemra entwickelt. Die Verkäufe der Division Diagnostics wuchsen um sieben Prozent und damit stärker als der Markt, vor allem dank der guten Entwicklung bei Produkten für die Immundiagnostik.

