New York - Die Anleger an der Wall Street schöpfen nach den jüngsten Verlusten wieder Mut. Starke Zahlen von Apple und erfreuliche Arbeitsmarktdaten drängten die Sorgen über die Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump am Mittwoch zumindest vorübergehend in den Hintergrund. Im Handelsverlauf werden die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed im Fokus stehen. Allgemein wird erwartet, dass die Währungshüter diesmal noch keine Änderung ihrer Geldpolitik beschliessen.

Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,13 Prozent auf 19 890,07 Punkte. Am Dienstag hatte der New Yorker Leitindex den dritten Tag in Folge nachgegeben, was für den Januar letztlich ein mickriges Plus von einem halben Prozent bedeutete. Der breiter gefasste S&P 500 stand am Mittwoch praktisch unverändert bei 2278,63 Punkten. Der Nasdaq 100 legte um 0,40 Prozent auf 5137,11 Punkte zu.

Der US-Arbeitsmarkt hatte sich laut dem privaten Jobdienstleister ADP im ...

