Wer oder was ist eigentlich die Mitte unserer Gesellschaft? Wie stark ist sie bedroht? Warum driftet unsere Gesellschaft immer weiter auseinander? Darüber diskutiert Richard David Precht am Sonntag, 5 Februar 2017, 0.00 Uhr, in der ZDF-Sendung "Precht" mit Nikolaus Blome, stellvertretender Chefredakteur der BILD-Zeitung.



Precht meint, dass die digitale Revolution und die Globalisierung der größte gesellschaftliche und ökonomische Umbruch seit der industriellen Revolution seien. Grundlegend müsse neu über unser Wirtschafts- und Arbeitssystem nachgedacht werden. Precht wie Blome wünschen sich eine stabile, breite Mittelschicht.



Die soziale und ökonomische Ungleichheit steigt. Das Privileg guter Herkunft und Bildung scheint wieder so relevant zu sein wie in vergangenen Jahrhunderten. Dass sich Leistung tatsächlich noch lohnt, glauben immer weniger Menschen. Die Deregulierung der Arbeit hat die Konjunktur angekurbelt, aber die Mitte der Gesellschaft entzweigerissen.



