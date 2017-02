St. Gallen - Die USA haben die Finanzkrise von vor zehn Jahren besser überwunden als die meisten Industrienationen, ja sogar gut - so jedenfalls der erste Eindruck. Seit geraumer Zeit sind sie nun unbestritten die Lokomotive des weltweiten Konjunkturzugs. Was indessen viele (noch) nicht wissen, ist dass dieser Aufschwung der schwächste der Nachkriegszeit ist. Führt man sich nun noch vor Augen, wieviel die USA in diesen Aufschwung wirtschaftspolitisch investierten, dann muss die Wirkung dieser Wirtschaftspolitik mehr als kritisch hinterfragt werden.

Sage und schreibe fast 800'000'000'000 Dollar investierte die Administration Obama nach dem Debakel von Lehman Brothers in das vom Volumen her grösste Konjunkturprogramm aller Zeiten. Bekanntlich war das längst nicht alles, denn im Rahmen des sogenannten TARP (Troubled Asset Relief Program), das der Stabilisierung des von der Subprimekrise angeschlagenen Finanzsektors diente, wurden zusätzliche 700 Milliarden Dollar bewilligt, die später dann mit dem DoddFrank Act auf 475 Milliarden reduziert wurden. Letztendlich kostete TARP die US-Regierung 427 Milliarden.

Da diesen Ausgaben Einnahmen in Höhe von 442 Milliarden durch Aktienrückkäufe der Unternehmen bzw. Begleichung derer Darlehen gegenüberstanden, war die Bankenrettung gut zehn Jahre danach letztlich sogar ein "Erfolg". So wie in der Schweiz, wo die UBS Rettung 2008 in der Retroperspektive von gewissen Kreisen sogar als Erfolgsgeschäft bezeichnet wurde. Dabei muss man doch nüchtern festhalten, dass sich kaum jemals ein privathaftender Investor mit ausreichend Substanz finden dürfte, der für eine dermassen bescheidene, wenn auch positive Rendite ein solches Klumpenrisiko eingehen würde. Mehr Impuls fördert nicht zwingend mehr Wachstum, so die Lehre, manchmal wäre etwas Besseres (oder Anderes) statt immer nur mehr vom Gleichen gefragt.

Sättigung in den USA…

Sei's drum, die USA scheinen wenigstens konjunkturell über dem Berg. Und sie sind wieder nahezu vollbeschäftigt. Zuletzt lag die Arbeitslosenquote bei 4.7% und damit auf dem tiefen Niveau des Jahresendes 2007. Zwar liegt die Erwerbsquote heute noch um einiges niedriger als damals. Nachdem sie aber vorübergehend sogar neue Tiefstwerte markiert hatte, steigt auch sie mittlerweile wieder an, wohl auch deswegen, weil die Löhne wieder zaghaft zulegen. Das heisst jedoch lange noch nicht, dass die Welt angeführt von den USA ...

