FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 2. Februar:

TERMINE MIT ZEITANGABE 06:30 CH: Bucher Umsatz 2016 07:00 J: Sony 9Monatszahlen 07:00 CH: Emmi Umsatz 2016 07:00 NL: ING Jahreszahlen 07:00 FIN: Nokia Jahreszahlen 07:15 D: Deutsche Bank Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 N: DNB ASA Jahreszahlen 07:30 D: Infineon Q1-Zahlen (9.30 h Call) 07:30 DK: Novo Nordisk Q4-Zahlen 08:00 D: Daimler Jahreszahlen (9.00 h Pk) 08:00 GB: Shell Q4-Zahlen 08:00 GB: Vodafone Q3 Trading Update 08:00 CH: Glencore Production Report 2016 08:00 GB: AstraZeneca Q4-Zahlen 09:00 D: Daimler Jahres-Pk, Stuttgart 10:00 EU: EZB Wirtschaftsbericht 10:30 D: Hannover Rück Call zur Vertragserneuerung in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung 11:00 D: Lufthansa Call zu Airline-Kooperation 11:00 FIN: Outokumpu Jahreszahlen 11:00 EU: Erzeugerpreise 12/16 12:30 USA: Cigna Q4-Zahlen 12:30 USA: Boston Scientific Q4-Zahlen 12:45 USA: Merck & Co Q4-Zahlen 13:00 USA: Philip Morris Q4-Zahlen 13:00 GB: BoE Zinsentscheid und Protokoll 13:15 EU: Rede von EZB-Präsident Draghi in Ljubljana 14:30 USA: Produktivität Q4/16 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 17:00 EU: Rede von EZB's Ignazio Angeloni in Halle 18:00 EU: Rede von EZB's Peter Praet in Berlin 22:00 USA: Amgen Q4-Zahlen 22:00 USA: Amazon Q4-Zahlen 22:05 USA: Visa Q4-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: VDA / VdIK / KBA Kfz-Neuzulassungen 01/17 DK: Danske Bank Jahreszahlen E: CaixaBank Jahreszahlen F: Dassault Systemes Q4-Zahlen J: Panasonic Q4-Zahlen N: Telenor Q4-Zahlen S: SKF Jahreszahlen USA: GoPro Q4-Zahlen USA: Conoco Phillips Q4-Zahlen USA: Motorola Solutions Q4-Zahlen USA: New York Times Q4-Zahlen SONSTIGE TERMINE GB: Britische Regierung legt dem britischen Parlament Plan für den Ausstieg aus der Europäischen Union vor D: Schlichtung im Tarifkonflikt von Deutscher Bahn und Lokführergewerkschaft GDL wird fortgesetzt D: Bundesbank-Konferenz anlässlich der Unterzeichnung des Maastrichter-Vertrages vor 25 Jahren zur Euro-Einführung Mit Jens Ulbrich, der Zentralbereichsleiter Volkswirtschaft der Deutschen Bundesbank, Prof. Helmut Siekmann vom Institute for Monetary and Financial Stability (IMFS), Prof. Ansgar Belke vom Institut für Betriebs- und Volkswirtschaft der Universität Duisburg-Essen sowie Prof. Kai Konrad, Direktor des Münchner Max-Planck-Instituts für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen. 09:15 D: VR-Landwirtschaftstag zu Zukunftsperspektiven für die Landwirtschaft, u. a. mit Landwirtschaftsminister Robert Habeck 10:30 D: Jahrespressekonferenz Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) mit Präsident Stefan Schulte 10:30 D: Fessnapf Jahres-Pk, Krefeld 11:00 D: Telefon-Pk Eurowings zur Integration von 33 gemieteten Air Berlin-Jets und weiteren Schritten zum Ausbau des Lufthansa-Billigfliegers 11:00 D: Jahres-Pk Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V (VDW) 11:00 D: Pk zur IHK-Konjunkturumfrage Winter 2016/17, Mainz D: 15. Handelsblatt-Jahrestagung zu Zukunftsstrategien für Sparkassen und Landesbanken (bis 03.02.) u.a. mit Dr. Andreas Dombret, Deutsche Bundesbank, Georg Fahrenschon, Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., Berlin HU: Russlands Präsident Wladimir Putin trifft mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban zusammen TR: Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Besuch in Ankara 17:15 D: Lufthansa stellt neues Flugzeug vom Typ Airbus A350-900 vor, München 18:00 D: Konjunkturausblick 2017 der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz, der Boehringer Ingelheim Deutschland GmbH, der Deutschen Bank AG und dem Bundesverband mittelständischer Wirtschaft, Ingelheim HINWEIS CHN: Feiertag, Börse geschlossen

