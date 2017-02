Zürich (ots) - Der Schweizer Möbelhersteller USM sieht Flughäfen

als vielversprechenden neuen Markt. Das sagt USM-Chef Alexander

Schärer im Interview mit der «Handelszeitung». «An Flughäfen gibt es

sehr viel Potenzial, beispielsweise bei mobilen Pulten für die

Sicherheitskontrolle oder bei der Gate-Einrichtung. Dazu haben wir

die Firma USM Airportsystems gegründet.» Aktuell sei man unter

anderem an den Flughäfen von Doha in Katar, Basel, Brüssel, Maskat,

Oman und Zürich präsent.



Zum abgelaufenen Jahr sagt Schärer: «Nach einem harzigen Start

legten wir zum Jahresende einen Schlussspurt hin. Vorgenommen hatten

wir uns ein Wachstum von 5 Prozent, tatsächlich erreichten wir ein

Plus von 2 Prozent.» Das Wachstum sei dabei hauptsächlich aus dem

Markt Frankreich gekommen.



Im Interview spricht der USM-Patron über die Zukunft der Firma

sowie über die Pläne zur Digitalisierung und macht klar, dass er

neben der Rolle als Präsident auch weiterhin operativer Chef bleiben

wolle, wie er es seit 2015 ist: «Die Übergangslösung hat sich

bewährt. Und jetzt ist nichts Neues geplant.»



