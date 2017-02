Düsseldorf (ots) -



- Deutschland-Premiere: Erstes Narrowband-IoT Entwicklungszentrum eröffnet - Starke Partner: DB Systel, Netze BW und Techem testen mit Vodafone smarte Lösungen - Im Alltag: Vodafone bringt das Maschinen-Netz schon bald in die Fläche



Ab sofort funkt bei Vodafone das Maschinen-Netz: Im ersten Narrowband-IoT Entwicklungszentrum Deutschlands erforscht und entwickelt der Düsseldorfer Telekommunikationskonzern die Zukunft des Internets der Dinge. Dabei bündelt Vodafone die Kräfte mit namhaften Partnern aus der gesamten Wertschöpfungskette - vom Modulhersteller bis zum Netzwerkausrüster, vom Start-Up bis zum Großkonzern. So erprobt Vodafone zum Beispiel gemeinsam mit DB Systel, dem Digital-Dienstleister der Deutschen Bahn, eine smarte Lösung für das Abfall-Management in Bahnhöfen. Getestet werden mit Narrowband-IoT-Sensoren ausgestattete Mülleimer, die ihren Füllstand selbstständig erkennen und melden. Das Maschinen-Netz von Vodafone ermöglicht es, Milliarden Geräte gleichzeitig zu vernetzen. Kostengünstig, energiesparend und an jedem Ort - denn es funkt sogar durch Wände und unter der Erde. Also auch dort, wo Mobilfunk sonst nur schwer hinkommt.



