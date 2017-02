Zürich (ots) - Die Schweizerische Post plant eine

Immobilienoffensive. Der Bundesbetrieb will in den nächsten Jahren

1,8 Milliarden Franken in eigene Liegenschaften pumpen und diese in

Renditeobjekte verwandeln. Schweizweit sollen mehr als fünfzig

Liegenschaften in Wohn- und Büroräumlichkeiten für Dritte umgebaut

werden. «Wir entwickeln Projekte in der Breite von 5 Millionen bis

200 Millionen Franken», betont Stefan Dürig, Geschäftsführer der

Immobiliensparte der Post, in der «Handelszeitung». Der Bundesbetrieb

rechnet damit, die jährlichen Mieteinnahmen von Dritten auf über 100

Millionen Franken zu steigern.



Die Post verfolgte in der Vergangenheit die Devise, ungenutzte

Immobilien zu veräussern. Alleine in den letzten zehn Jahren kamen

fast 400 Liegenschaften unter den Hammer - die Verkaufserlöse spülten

der Post einen hohen dreistelligen Millionenbeitrag in die Kasse.

Künftig will der gelbe Riese seine Immobilien an zentraler Lage

behalten. Grosse Bauprojekte sind im Weyermannshaus West in Bern oder

am Bahnhof Basel geplant. Weitere grössere Entwicklungen finden

zurzeit auch in Freiburg, Genf, Zürich-Oerlikon und Frauenfeld statt.

«Indem die Post in ihre Immobilien investiert und an Dritte

vermietet, kann sie die Einbussen im Kerngeschäft zumindest teilweise

kompensieren», sagt dazu Infrastruktur-Professor Matthias Finger von

der ETH Lausanne.



Originaltext: Handelszeitung

Kontakt:

