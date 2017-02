Zürich (ots) - Bei Mondelez Schweiz kommt es zu einem

Führungswechsel. Der bisherige Länderchef Schweiz, Daniel Meyer,

verlässt nach zwölf Jahren den US-Snackriesen. Ab Mitte Februar 2017

werde an seiner Stelle Andreas Fehr die Verantwortung für das

Schweizer Geschäft von Mondelez übernehmen, bestätigt eine

Konzernsprecherin gegenüber der «Handelszeitung». Fehr ist seit 19

Jahren für Mondelez tätig und arbeitete zuvor für Lindt & Sprüngli.



Einen Grund für die Rochade an der Spitze der

Toblerone-Herstellerin nannte sie nicht. Meyer werde künftig

Karriereoptionen ausserhalb des Unternehmens verfolgen. In

Branchenkreisen wird Meyer nun als aussichtsreicher Kandidat für das

Präsidium des Chocolatier-Verbands Chocosuisse gehandelt.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Informationen Erhalten Sie unter Tel: 043 444 57 77