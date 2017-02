Medienmitteilung

Personelle Veränderungen bei SHL Telemedicine

Tel Aviv / Zürich, 1. Februar 2017 - SHL Telemedicine Ltd. (SIX Swiss Exchange: SHLTN, OTCPK: SMDCY) («SHL»), ein führendes Unternehmen in der Vermarktung und Entwicklung innovativer persönlicher Telemedizinlösungen, gab heute bekannt, dass der Verwaltungsrat den Rücktritt von Yuval Shaked, CEO SHL Telemedicine, angenommen und ein Suchgremium für seine Nachfolge ernannt hat. Yuval Shaked wird seine Aufgaben während der sechsmonatigen Kündigungsfrist weiter wahrnehmen und somit einen reibungslosen Übergang bis zur Ernennung des neuen CEO gewährleisten.

Uzi Blumensohn, Verwaltungsratspräsident, sagte: "Im Namen des Verwaltungsrates von SHL danke ich Yuval für seinen überaus engagierten Einsatz und seinen Beitrag zur Entwicklung von SHL. Ich wünsche ihm viel Erfolg bei seinen neuen Aufgaben. Das gesamte Führungsteam - in Israel wie auch an allen anderen Standorten - wird die geplante Straffung und Strategie planmässig umsetzen."

Yuval Shaked fügte an: "Das neue Managementteam wird die strategischen und betrieblichen Prioritäten umsetzen, die im Laufe des letzten Jahres getroffen wurden. Ich danke Uzi Blumensohn, den Mitgliedern des Verwaltungsrates, dem Management sowie allen Mitarbeitenden für ihre Unterstützung und Kooperation."

Des Weiteren gab SHL Telemedicine heute bekannt, dass Doron Steiger mit sofortiger Wirkung als Mitglied des Verwaltungsrates zurückgetreten ist. Gemäss israelischem Recht kann SHL Doron Steiger nicht weiterhin als «unabhängigen» Verwaltungsrat bezeichnen noch ihn zum Mitglied des Revisions- und Vergütungsausschusses ernennen, da er wie Ronen Harel, der neu ernannte externe Verwaltungsrat, in einer anderen börsenkotierten Firma als Verwaltungsrat tätig ist.

Über SHL Telemedicine

SHL Telemedicine Ltd. ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer persönlicher Telemedizinsysteme spezialisiert und bietet umfassende Telemedizin-Lösungen inklusive Call-Center-Dienste, mit Fokus auf kardiovaskulären und verwandten Krankheiten, für Personen und Unternehmen im Gesundheitswesen an. SHL Telemedicine bietet seine Services und persönlichen Telemedizin-Geräte an Bezüger der telefonischen und Internet-Kommunikations-Technologie. Die Unternehmung operiert in Israel, Deutschland, den USA und in der Region Asien-Pazifik in einem Geschäftssegment, Telemedizinische Services. SHL ist an der SIX Swiss Exchange und mit einem ADR Programm OTC in den USA kotiert (SHLTN, ISIN: IL0010855885, Swiss Security No.: 1128957). Weitere Informationen unter (www.shl-telemedicine.com: http://www.shl-telemedicine.com).

Für weitere Informationen

Martin Meier-Pfister, IRF Communications, Direktwahl: +41 43 244 81 40, (shl@irfcom.ch: mailto:shl@irfcom.ch)

