FMW-Redaktion

Was macht man, wenn man verzweifelt ist, aber eine feste Überzeugung hat, nämlich dass die Zahlen von Apple schlecht ausfallen werden, schlecht ausfallen müssen? Man setzt alles auf eine Karte und geht short in Apple vor den Zahlen. So geschehen gestern, als ein Trader sich filmt, wie er die Apple-Zahlen erlebt - und von dem guten Ergebnis böse überrrascht wird!

Dabei soll es sich um den Kanadier F.S. Comeau handeln, einen Investor, der zuvor 2,5 Millionen Dollar verloren haben soll und nun mit dem Apple-Short versuchte, mit einem Schlag die zuvor erlittenen Verluste durch den Apple-Short-Trade wieder reinzuholen. Also kratzte er seine letzten 249.000 Dollar zusammen, in der Hoffnung auf den einen, extrem erfolgreichen Trade.

Auf der Plattform Reddit hatte er seine Überzeugung gepostet: die iPhone-Verkäufe würden stark zurück gehen, die iPads seien ohnehin tot, Apple hinke der Banche schon um Jahre hinterher:



