FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt konnte sich am Mittwoch von den Vortagesverlusten wieder erholen. Überwiegend gute Geschäftszahlen der Unternehmen ließen die Kontroversen rund um die Politik von US-Präsident Donald Trump zumindest kurzfristig in den Hintergrund treten. Hinzu kamen überzeugende Wirtschaftsdaten aus den USA. Die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Abend dürfte dagegen keine größeren Akzente setzen. Neue Maßnahmen werden nicht erwartet. Der DAX gewann 1,1 Prozent auf 11.660 Punkte, im Tageshoch hatte er bei 11.723 Punkten gestanden.

In den USA fiel der ADP-Bericht viel besser als erwartet aus. Im Januar wurden mit 246.000 Stellen deutlich mehr Arbeitsplätze in der Privatwirtschaft geschaffen als die erwarteten 164.000. Die Zahl lässt auf einen guten offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag hoffen. Auch der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe in den USA blieb über den Erwartungen. Der Index stieg im Januar auf 56,0 von 54,4 - erwartet wurde eine Lesung von 55. Zuvor war der Markit-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe mit 55 auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahren gestiegen.

Siemens-Ausblick sorgt für Kursanstieg

Nach einem besser als erwartet ausgefallenen ersten Geschäftsquartal hat Siemens seine Jahresprognose erhöht. Die Siemens-Aktie legte daraufhin um 5,6 Prozent zu und war mit Abstand größter Gewinner im DAX. Deutschlands größter Industriekonzern erzielte in den Sparten Power & Gas, Healthcare und Digital Factory deutliche Ergebniszuwächse. Auch das Geschäft mit Wind & Renewables konnte erheblich zulegen. Die höheren Gewinne stammen nach Meinung der Commerzbank weitgehend aus dem Industriegeschäft und der stärkeren Nachfrage aus China für kurzzyklische hochmargige Produkte. Im Gefolge stiegen Osram um 1,3 Prozent.

Für die Aktie der Deutschen Bank ging es 4,3 Prozent auf 19,18 Euro nach oben. Morgan Stanley äußerte sich nach der teilweisen Einigung auf eine Strafzahlung wegen russischer Wertpapierhandelsgeschäfte recht optimistisch. Die Strafzahlung dürfte in den Rückstellungen der Bank von 5,9 Milliarden Euro enthalten sein, eine stärkere Auswirkung auf die Gewinn- und Verlustrechnung erwarten die Analysten jedenfalls nicht.

Dialog profitieren von starken Apple-Zahlen

Nach guten Geschäftszahlen von Apple ging es für den Zulieferer Dialog Semiconductor um 4,2 Prozent nach oben. Die Aktie von Axel Springer verlor wegen einer Platzierung 2,4 Prozent. Siltronic hat im vergangenen Jahr dank höherer Einsparungen operativ deutlich mehr verdient. Die Aktie schloss nach einem wechselhaften Start in den Tag 4,0 Prozent im Plus. Bei Wacker Chemie setzten trotz guter Zahlen Gewinnmitnahmen ein - das Papier verlor 2,2 Prozent.

Bet-at-home gewannen 4,4 Prozent. Wie am Vorabend bekannt wurde, steigt die Aktie für Braas Monier in den SDAX auf. Braas gaben um 0,1 Prozent nach. Die Änderung wurde erforderlich, weil der Streubesitzanteil von Braas Monier wegen der Übernahme durch Marsella Holdings zu gering geworden ist.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 90,4 (Vortag: 100,1) Millionen Aktien im Wert von rund 3,68 (Vortag: 3,66) Milliarden Euro. Es gab 22 Kursgewinner und 8 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.659,50 +1,08% +1,55% DAX-Future 11.652,50 +0,76% +1,81% XDAX 11.652,51 +0,53% +1,79% MDAX 22.577,31 +0,50% +1,75% TecDAX 1.850,21 +1,07% +2,12% SDAX 9.830,76 +0,90% +3,27% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,71 -37 ===

February 01, 2017

