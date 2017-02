Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Schanghai blieb die Börse wegen des chinesischen Neujahrsfests geschlossen.

DONNERSTAG: In Schanghai bleibt die Börse wegen des chinesischen Neujahrsfests geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (17:50 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.258,92 +0,87% -0,96% Stoxx50 3.004,89 +0,85% -0,19% DAX 11.659,50 +1,08% +1,55% FTSE 7.102,73 +0,05% -0,56% CAC 4.794,58 +0,96% -1,39% DJIA 19.848,36 -0,08% +0,43% S&P-500 2.272,61 -0,27% +1,51% Nasdaq-Comp. 5.621,53 +0,12% +4,43% Nasdaq-100 5.129,59 +0,25% +5,47% Nikkei-225 19.148,08 +0,56% +0,18% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,78 -30

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,06 52,81 +0,5% 0,25 -2,9% Brent/ICE 56,34 55,58 +1,4% 0,76 -1,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.205,52 1.210,40 -0,4% -4,89 +4,7% Silber (Spot) 17,44 17,56 -0,7% -0,12 +9,5% Platin (Spot) 999,00 995,00 +0,4% +4,00 +10,6% Kupfer-Future 2,71 2,73 -0,6% -0,02 +8,2%

FINANZMARKT USA

Trotz starker Quartalszahlen von Apple und AMD zeigt sich die Wall Street mit einer uneinheitlichen Tendenz. Es herrscht Zurückhaltung vor Bekanntgabe der Zinsentscheidung der US-Notenbank um 20 Uhr Zeit MEZ. Eine weitere Zinserhöhung wird nach der Anhebung im Dezember nicht erwartet. Es wird allerdings auf Hinweise geachtet, wann die Fed das nächste Mal an der Zinsschraube drehen will. Der ADP-Bericht fiel viel besser als erwartet aus. Im Januar wurden mit 246.000 Stellen deutlich mehr Arbeitsplätze in der Privatwirtschaft in den USA geschaffen als die prognostizierten 164.000. Die Zahl lässt auf einen guten offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag hoffen. Auch der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe in den USA blieb über den Erwartungen. Der Markit-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe stieg auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahren. Apple hat die Markterwartungen im ersten Quartal dank guter Verkäufe des iPhone 7 übertroffen. Beim Umsatz wurde gar ein Rekord erzielt. Die Aktie legt um 5,6 Prozent zu. Auch Advanced Micro Devices (AMD) konnte mit den Quartalszahlen und dem Ausblick überzeugen. Hier geht es um 12,5 Prozent nach oben. Nach der Schlussglocke wird Facebook einen Blick in die Bücher gewähren. Die Aktie erhöht sich im Vorfeld um 0,5 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

18:30 FR/Unibail-Rodamco SE, Jahresergebnis, Paris

22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 4Q, Menlo Park

22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 4Q, Venlo

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,50% bis 0,75% zuvor: 0,50% bis 0,75%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen haben mit Aufschlägen geschlossen. Mit den wieder nachgebenden US-Börsen kamen auch die Indizes am Nachmittag in Europa von ihren Tageshochs aber zurück. Überwiegend gute Zahlen der Unternehmen ließen die Kontroversen rund um die Politik von US-Präsident Donald Trump zumindest kurzfristig in den Hintergrund treten. Hinzu kamen überzeugende US-Daten. Die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Abend dürfte dagegen keine größeren Akzente setzen. Es dürften keine neuen Maßnahmen bekannt geben werden. Nach einem besser als erwarteten ersten Geschäftsquartal hat Siemens seine Jahresprognose erhöht. Die Aktie legte um 5,6 Prozent zu. Bessere Verkäufe sowohl in der Sparte Pharma wie auch im Bereich Diagnostics haben Roche 2016 zu einem höheren Gewinn verholfen. Die Aktie zog um 1,9 Prozent an. Nach anfänglichen Kursgewinnen drehten BBVA ins Minus und verloren 1,4 Prozent. "Mit Blick auf die möglichen Auswirkungen der Politik Trumps auf den wichtigen Einzelmarkt Mexiko äußerte sich die BBVA im Rahmen der Telefonkonferenz zurückhaltend", so Markus Rießelmann von Independent Research. Nach guten Zahlen von Apple ging es für den Zulieferer Dialog Semiconductor um 4,2 Prozent nach oben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:25 Di, 17:12 % YTD EUR/USD 1,0757 -0,24% 1,0783 1,0800 +2,3% EUR/JPY 121,9543 -0,15% 122,1377 121,57 -0,6% EUR/CHF 1,0680 -0,04% 1,0685 1,0663 -0,3% EUR/GBP 0,8508 -0,87% 0,8590 1,1651 -0,2% USD/JPY 113,37 +0,09% 113,27 112,56 -3,0% GBP/USD 1,2642 +0,72% 1,2551 1,2580 +2,5%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Der Trump-Schock hat sich am Mittwoch an den Börsen in Südostasien und Australien etwas gelegt - die Kurse erholten sich leicht. Nur in Hongkong holte die Börse die Verluste der Region der vergangenen zwei Tage nach der Feiertagspause nach und gab gegen die regionale Tendenz nach. Im Vorfeld der US-Notenbankentscheidung zur weiteren Geldpolitik, von der aber mit überwältigender Mehrheit ein Stillhalten erwartet wird, stieg der Nikkei-225 in Tokio an. In Sydney und Seoul zeigten sich die Aktienmärkte ebenfalls freundlich. In Südkorea stützten besser als erwartete Handelsdaten, auch die Industrieproduktion sendete positive Signale. In China trafen diverse Einkaufsmanagerindizes die Erwartungen fast punktgenau und blieben im Expansion anzeigenden Bereich. In Australien beflügelten höhere Preise für Basismetalle und Erdöl die wichtigen Sektoren Bergbau und Energie. Übergeordnet wollten Händler trotz der leichten Erholung nach den politischen Rundumschlägen von US-Präsident Donald Trump von einer grundlegenden Stimmungsaufhellung aber nichts wissen. Die Verunsicherung halte an. In Tokio haussierten Mitsubishi Motors um 12,4 Prozent. Der Automobilkonzern rechnet mit einem geringeren Verlust als zuvor befürchtet. Nach schwachen Geschäftsausweisen von Fujifilm und Murata Manufacturing gaben die Aktien um 4,9 bzw. 4,0 Prozent nach.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

BGH bestätigt Musterentscheid zu zweitem Börsengang der Telekom

Die Telekom hat in ihrem Verkaufsprospekt zum sogenannten zweiten Börsengang keine falschen Angaben gemacht und damit auch keine Anleger geschädigt. Dies entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss und bestätigte damit einen Musterentscheid des Oberlandesgerichts (OLG) Frankfurt von 2013. Der Prospekt berichtete laut BGH vollständig über das Immobilienvermögen der Deutschen Telekom AG mit mehr als 12.000 Grundstücken und etwa 33.000 baulichen Anlagen.

Chemtura-Aktionäre stimmen Übernahme durch Lanxess zu

Der Spezialchemiekonzern Lanxess hat bei der milliardenschweren Übernahme des US-Unternehmens Chemtura eine wichtige Hürde genommen. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, haben die Chemtura-Aktionäre die Transaktion im Volumen von 2,4 Milliarden Euro abgesegnet. 99,88 Prozent aller abgegebenen Stimmen hätten für den Zusammenschluss votiert, was 81,77 Prozent der ausstehenden Aktien von Chemtura entspreche.

SKW schafft sich Spielraum für finanzielle Restrukturierung

Das Spezialchemieunternehmen SKW hat einen Erfolg bei den Verhandlungen mit Banken über eine Anpassung seiner Kreditbedingungen erzielt. Der Konsortialkreditvertrag mit drei Banken stehe dem Unternehmen bis zum 31. Januar 2018 weiter zur Verfügung, teilte die SKW Stahl-Metallurgie Holding AG mit.

Dobrindt will sich bei Bahn nicht auf Personalspekulationen einlassen

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) will sich an Spekulationen über das künftige Spitzenpersonal bei der Deutschen Bahn öffentlich nicht beteiligen. Ein Sprecher des CSU-Politikers wollte einen Bericht nicht weiter kommentieren, wonach nun auch Aufsichtsratschef Utz-Helmuth Felcht den Schienenkonzern verlässt. Die Bahn hatte am Montag wegen Vertragsstreitigkeiten überraschend Vorstandschef Rüdiger Grube verloren. "Dieser Tage werden Gespräche mit allen Beteiligten geführt", erklärte der Sprecher des Verkehrsministeriums.

Grube verteidigt Rücktritt als Bahn-Chef als "klare Entscheidung"

Ex-Bahnchef Rüdiger Grube hat seinen Rücktritt im Streit um seine Vertragsverlängerung als "klare Entscheidung" verteidigt. Nachdem ihm bereits eine Verlängerung bis Ende 2020 zugesichert worden sei und er im Gegenzug auf mehr Gehalt verzichtet habe, habe der Aufsichtsrat diese Zeit am Montag auf zwei Jahre verkürzen wollen, schrieb Grube in einem Brief an die Mitarbeiter, der am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP vorlag.

Insolventer Fahrradhersteller Mifa kann Produktion wieder aufnehmen

Der insolvente Fahrradhersteller Mifa aus Sachsen-Anhalt kann seine Produktion bald wieder aufnehmen. Die Eigentümerfamilie von Nathusius gewähre dem Unternehmen das nötige Darlehen, teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Lucas Flöther am Mittwoch mit. Die Produktion könne "in einigen Wochen" wieder starten. Die notwendigen Teile würden "umgehend" bestellt.

Berentzen erzielt deutliche Gewinnsteigerung

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 01, 2017 11:54 ET (16:54 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.