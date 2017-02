Die Deutschen kaufen Spielwaren immer öfter im Netz. Nun wollen die Händler den Kampf mit Online-Kaufhäusern wie Amazon aufnehmen. Aber nicht jeder Ladenbesitzer ist überzeugt, dass sich der Angriff im Internet lohnt.

An den Kindern wird nicht gespart. Mögen die Zeiten noch so unsicher sein, die Deutschen geben Jahr für Jahr mehr Geld für ihren Nachwuchs aus. Das füllt auch die Kassen von Vedes, dem größten Fachhandelsverbund hierzulande. Um gut fünf Prozent sind die Einnahmen in den gut 1000 Läden der Genossenschaft im vergangenen Jahr geklettert. "Wir sind sehr zufrieden mit 2016", sagte Vorstandschef Thomas Märtz am Mittwoch auf der Spielwarenmesse in Nürnberg.

Gleichwohl, die Ladenbesitzer stehen schwer unter Druck. Denn die Verbraucher kaufen Puppen, Modellautos und Plüschtiere immer häufiger im Netz ein, und dort dominieren Konzerne wie Amazon oder Otto. Jeden dritten Euro geben die Konsumenten schon im Internet aus. "Die Tendenz ist massiv steigend", unterstrich Vedes-Vorstand Achim Weniger auf dem weltgrößten Branchentreff.

Der Händlerverbund geht deshalb in die Offensive. Die Zentrale in Nürnberg will ihren Mitgliedern bessere Voraussetzungen schaffen, damit diese im Netz aktiv werden können. Einerseits erweitert die Vedes ihr Lager in der Nähe von Osnabrück um die Hälfte, um schneller und zuverlässiger ...

