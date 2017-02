Der Skandal um die möglicherwiese fiktive Beschäftigung seiner Frau lähmt die Kampagne von François Fillon. In einer neuen Umfrage für die Zeitung "Les Echos" schafft es der Ex-Premier nicht einmal mehr in die Stichwahl.

Der 62-jährige Konservative muss sich in der Prognose der rechtsextremen Marine Le Pen und dem sozialliberalen Emanuel Macron geschlagen geben. Schon bereiten sich jüngere Politiker der französischen Rechten auf eine Kandidatur vor, falls Fillon gezwungen sein sollte, sich zurückzuziehen. Neuen Enthüllungen der Wochenzeitung "Le Canard Enchaîné" zufolge haben Penelope Fillon und zwei ihrer Kinder im Lauf der Jahre eine Million Euro aus der Parlamentskasse bezogen, ohne dass es Spuren einer echten Arbeit gäbe. Bislang ging man von einer Summe von 500.000 Euro aus. Fillon sprach am Mittwoch vor konservativen Abgeordneten von einem "Staatsstreich der Linken".

Die Abgeordneten sollten durchhalten und zu ihm stehen, in zwei Wochen sei die Aufregung vorbei. Bereits am Vortag kritisierte er eine "gezielte und sehr professionelle Verleumdungskampagne". Sollte es die geben, hätte er sie schnell beenden können, indem er die Fakten auf den Tisch legt. Doch bislang hat er sich öffentlich weder zu den exakten Beträgen noch zu Beweisen für die Tätigkeit seiner Frau und Kinder geäußert, die eine so hohe Summe rechtfertigen würden.

Innerhalb der konservativen Partei "Die Republikaner" nimmt die Nervosität zu. Der Eindruck entsteht, dass der sicher geglaubte Wahlsieg wegen der "Miss Moneypenny"-Affäre entschwinden könnte. Zwar gilt es als wahrscheinlich, dass Fillon von der Justiz nicht beschuldigt wird. Die Vorschriften für parlamentarische Assistenten sind windelweich, es gibt keinen eindeutigen Rahmen für ihre Tätigkeit.

Doch die Justiz ist das eine, die katastrophale öffentliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...