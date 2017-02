Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Mittwoch von der Baisse der vergangenen Handelstage etwas erholt und den Handel fester abgeschlossen. Der Leitindex SMI rückte von gut aufgenommenen Unternehmenszahlen und positiven Konjunkturdaten getragen bis in den Bereich von 8'385 Stellen vor, konnte dieses Niveau aber nicht bis zum Schluss halten. Kräftige Unterstützung boten nach Zahlen das Schwergewicht Roche sowie einige Finanztitel und Zykliker.

Nach den "eher politischen Börsen" der Vorwochen würden mit der an Fahrt aufnehmenden Berichtssaison wieder "handfestere Daten" in den Mittelpunkt rücken, sagten Händler. Für eine Stimmungsaufhellung sorgten zudem positive Konjunkturdaten aus dem chinesischen Dienstleistungs- und Industrie-Sektor sowie Arbeitsmarktdaten aus den USA. Vor dem am Mittwochabend anstehenden US-Leitzinsentscheid hätten sich gegen Ende hin wohl einige Anleger in Zurückhaltung geübt, hiess es.

Bis Börsenschluss stieg der Swiss Market Index (SMI) um 0,45% auf 8'329,17 Punkte. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewann 0,37% auf 1'327,10 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,45% auf 9'104,34 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln lagen am Ende zwanzig im Plus und zehn im Minus.

Der Fokus der Anleger richtete sich am Berichtstag auf Roche (+1,9%). ...

