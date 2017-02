NEW YORK (Dow Jones)--Nach zuletzt zwei Tagen mit Verlusten ist es am Mittwoch an der Wall Street mit den Kursen zunächst nach oben gegangen. Als Stimmungsmacher erwiesen sich vor allem gute Quartalsergebnisse aus dem Technologiesektor. Apple hat die Markterwartungen im ersten Quartal dank guter Verkäufe des iPhone 7 übertroffen. Beim Umsatz wurde gar ein Rekord erzielt. Die Aktie legt um 5,6 Prozent zu. Auch Advanced Micro Devices (AMD) konnte mit den Quartalszahlen und dem Ausblick überzeugen. Hier geht es um 12,5 Prozent nach oben. Ein überraschend starker ADP-Arbeitsmarktbericht stütze ebenfalls, so ein Beobachter.

Gegen Mittag (Ortszeit New York) bröckeln die Gewinne am breiten Markt aber. Mit dem Näherrücken des Fed-Zinsentscheids um 20.00 MEZ wächst die Nervosität.

Der Dow-Jones-Index sinkt um 0,1 Prozent auf 19.854 Punkte. Der S&P-500 fällt um 0,2 Prozent und der Nasdsaq-Composite klettert, gestützt von den guten Quartalszahlen aus dem Technologie-Sektor, um 0,1 Prozent nach oben.

US-Notenbank im Blick

Eine weitere Zinserhöhung durch die Fed wird nach der Anhebung im Dezember nicht erwartet. Es wird aber auf Hinweise geachtet, wann die Fed das nächste Mal an der Zinsschraube drehen will. "Es ist im Interesse der Fed, genauere Angaben hinsichtlich des weiteren Tempos bei Zinserhöhungen zu machen", sagt Analyst Franck Dizmier von Allianz Global Investors.

Doch der Fed steht noch eine weitere große Entscheidung bevor, nämlich ob sie damit beginnen soll, ihr riesiges Portfolio aus Hypothekenpapieren und Anleihen zu schrumpfen. Das Problem: Die Notenbanker wissen nicht, wie die Märkte darauf reagieren würden, weil es dafür noch keinen Präzedenzfall gibt. An der Börse wird erwartet, dass die Fed das Portfolio vorerst unverändert lassen wird.

Starke ADP-Arbeitsmarktzahlen

Vor der Fed-Zinsentscheidung stehen und standen noch etliche US-Daten zur Bekanntgabe an. Ein Ausrufezeichen setzt dabei der ADP-Arbeitsmarktbericht für den privaten Sektor. Hier wurden im Januar 246.000 Stellen geschaffen, was deutlich über der Prognose einer Zunahme um 164.000 Stellen lag. Die Zahlen gelten als Indikator für den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag vorgelegt wird.

Auch die Einkaufsmanagerindizes von Markit und ISM für das verarbeitende Gewerbe überzeugten mit einem deutlichen Anstieg im Januar. Die Bauausgaben gingen im Dezember zwar wider Erwarten leicht zurück, erreichten im vergangenen Jahr aber den höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen.

Schon mit dem starken ADP-Bericht legte der Dollar zu. Der ISM-Index drückte den Euro dann auf sein Tagestief bei 1,0737 Dollar. Aktuell notiert die Gemeinschaftswährung bei etwa 1,0755 Dollar. Ihr Tageshoch erreichte sie vor Bekanntgabe des ADP-Berichts bei gut 1,08 Dollar.

Auch für die US-Anleihen geht es nach den Daten leicht nach unten. Die Rendite zehnjähriger Papiere legt um 4 Basispunkte auf 2,50 Prozent zu.

Mit dem zur Stärke neigenden Dollar verliert der Goldpreis 0,5 Prozent auf 1.205 Dollar. "Die Tatsache, dass der Goldpreis im Tageshoch nicht den Sprung über die Marke von 1.215 Dollar geschafft hat zeigt, dass die jüngste Erholung etwas an Schwung verliert", so die Analysten von Accendo Markets. Insgesamt werde der Preis aber durch andauernde Unsicherheiten um die aktuelle Politik der Trump-Administration weiter gestützt, so ein Teilnehmer.

Für die Ölpreise geht es nach oben, obwohl die US-Regierung einen überraschend deutlichen Anstieg ihrer Ölvorräte gemeldet hat. Auch die am Vorabend veröffentlichten neuesten Zahlen des American Petroleum Institute hatten erneut einen deutlichen Anstieg der Ölvorräte gezeigt. Laut Daten von JBC Energy hat aber die Opec ihre tägliche Fördermenge um gut 1 Million Barrel gekürzt, was rund 88 Prozent der vereinbarten Menge entspricht. Dies sei ein Zeichen, dass die beschlossenen Maßnahmen in die Tat umgesetzt würden, heißt es weiter. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI legt um 1,2 Prozent auf 53,45 Dollar zu, Brent gewinnt 1,4 Prozent auf 56,34 Dollar.

Arconic-Zahlen von Abspaltung belastet

Etwas schwächer als vom Markt erwartet sind die Ergebnisse von Arconic für das erste Geschäftsquartal ausgefallen. Der Verlust nahm wegen Kosten aus der Abspaltung vom Aluminiumkonzern Alcoa Ende 2016 zu. Bereinigt kam Arconic auf einen Gewinn je Anteil von 12 nach zuvor 3 Cent. Der Umsatz stieg leicht auf 2,96 Milliarden Dollar. Analysten hatten 13 Cent Gewinn und 3 Milliarden Dollar Umsatz erwartet. Die Aktie legt dennoch um gut 8 Prozent zu, weil sich der aktivistische Hedgefonds für die Ablösung von Arconic-CEO Klaus Kleinfeld stark macht.

Die Amazon-Aktie steigt um 0,4 Prozent. Der US-Onlinehändler baut sich ein eigenes Luftfracht-Drehkreuz. Dazu werde der Flughafen Cincinnati im Norden des Bundesstaates Kentucky umgebaut, teilte der Konzern mit. Zu den genauen Kosten äußerte sich Amazon nicht. Das Unternehmen wird am Donnerstag Quartalszahlen vorlegen.

Nach der Schlussglocke wird Facebook einen Blick in die Bücher gewähren. Die Aktie erhöht sich im Vorfeld um 0,5 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 19.853,84 -0,05 -10,25 0,46 S&P-500 2.273,35 -0,24 -5,52 1,54 Nasdaq-Comp. 5.622,80 0,14 8,02 4,45 Nasdaq-100 5.130,46 0,27 13,70 5,49 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,24 2,8 1,21 3,4 5 Jahre 1,96 4,3 1,92 3,5 7 Jahre 2,30 4,3 2,25 5,0 10 Jahre 2,50 3,9 2,46 5,2 30 Jahre 3,09 2,1 3,07 1,9 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:25 Di, 17:12 % YTD EUR/USD 1,0758 -0,24% 1,0783 1,0800 +2,3% EUR/JPY 121,8549 -0,23% 122,1377 121,57 -0,8% EUR/CHF 1,0682 -0,02% 1,0685 1,0663 -0,3% EUR/GBP 0,8512 -0,82% 0,8590 1,1651 -0,1% USD/JPY 113,27 +0,01% 113,27 112,56 -3,1% GBP/USD 1,2639 +0,69% 1,2551 1,2580 +2,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,45 52,81 +1,2% 0,64 -2,2% Brent/ICE 56,34 55,58 +1,4% 0,76 -1,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.205,45 1.210,40 -0,4% -4,95 +4,7% Silber (Spot) 17,44 17,56 -0,7% -0,12 +9,5% Platin (Spot) 999,00 995,00 +0,4% +4,00 +10,6% Kupfer-Future 2,71 2,73 -0,6% -0,02 +8,2% ===

