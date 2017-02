Wie Ullink, ein weltweit führender Anbieter elektronischer Handels-und Anbindungslösungen für die Finanzindustrie, heute bekannt gab, hat Asset Management One, der größte Vermögensverwalter in Asien, den Xilix Pre-Trade Risk- und Compliance-Service von Ullink erfolgreich eingeführt.

Asset Management One ging im Oktober 2016 aus einer Fusion von DIAM Asset Management mit Mizuho Trust and Banking (Geschäftsbereich Vermögensverwaltung), Mizuho Asset Management und Shinko Asset Management hervor. Das Unternehmen setzt umfassendes Know-how ein und bietet bei seinen Produkten und Dienstleistungen höchste Qualität für eine Vielzahl von Anforderungen an das Asset Management. Im Zentrum stand die Auswahl eines Lösungsanbieters, der die Bedürfnisse von inländischen Kunden auf der Käuferseite genau versteht, sowie einer flexiblen und umfassenden Compliance-Lösung.

Das Xilix Execution Management System (EMS) von Ullink ist eines der am häufigsten implementierten EMS bei japanischen Top-Tier-Unternehmen auf der Kaufseite. Die Lösung bietet eine vollständige Handelslösung für Direct Market Access (DMA), algorithmischen Handel und CARE sowie umfassende Risiko- und Positionsmanagementkapazitäten und Top-Tier-Kundenservice. Asset Management One hat sich für Xilix Pre-Trade Risk and Compliance Service von Ullink entschieden, um die Cross Order-Compliance sowie die Übereinstimmung von großen Volumen im Vorhandel bei Mehrfachaufträgen in mehreren unterschiedlichen Handelssystemen zu überprüfen. Xilix unterstützt Asset Management One bei bestmöglicher Ausführung und Transparenz.

Hiroshi Yabuta, Asset Management One Executive Officer, IT System, Administrative Division Manager, und Trading Group Executive Officer dazu: "Inzwischen nutzen wird den Xilix Service von Ullink bereits seit längerer Zeit. Als eine Lösung war entscheidend, dass Xilix nicht nur die geeignete Funktionalität besitzt, sondern auch die langfristige Entwicklung, Kundenvertrauen mitbringt. Denselben Gedankenprozess verfolgen wir mit Blick auf die Skalierbarkeit."

Marcus Consolini, Ullink Managing Director, ergänzt: "Wir sind stolz, zu diesem neuen Projekt zu gehören. Wir betrachten es als einen Beleg für unseren Erfolg bei der Kombination des "Think Asia, Trade Asia"-Gedankens das Fundament unseres Lösungs- und Serviceangebot in Asien mit der Effizienz von Ullink, um die Lösung weiter voranzutreiben und die globale Perspektive anbieten zu können, die sich unsere Kunden wünschen."

Über Asset Management One

Asset Management One ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, die am 1. Oktober 2016 aus der Integration von DIAM Co., Ltd., Mizuho Trust Banking Co., Ltd (Geschäftsbereich Anlageverwaltung)., Mizuho Asset Management Co., Ltd und Shinko Asset Management Co., Ltd (gemeinsam die "integrierte Unternehmen") hervorgegangen ist. Das verwaltete Vermögen der Geschäftsbereiche Anlageberatung und Anlagefonds beläuft sich insgesamt auf annähernd 54 Billionen Yen, das entspricht dem verwalteten Vermögen von Asiens erstklassigen Vermögensverwaltungsgesellschaften. Als versierte Vermögensverwaltungsgesellschaft ist Asset Management One dank der Zusammenführung des Know-hows und der Erfahrung von vier integrierten Unternehmen, dank der aktiven Verwaltung traditioneller Vermögenswerte, dank der globalen Aufstellung im Research und dank modernster Anlagestrategien unter Einsatz des neuesten Financial Engineering in der Lage, bei seinen Lösungen für die unterschiedlichen Anforderungen von Privatanlegern und institutionellen Anlegern höchste Qualität zu bieten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.am-one.co.jp

Verwaltetes Vermögen Ende Dezember 2016.

Über Ullink

Ullink ist ein globaler Anbieter marktführender Handelstechnologie und Infrastruktur über mehrere Anlageklassen hinweg für Marktteilnehmer auf der Käufer- und der Verkäuferseite, darunter NYFIX, eine der größten FIX-basierten Handelsgemeinschaften der Branche. 150 weltweit erstklassige Banken und Broker vertrauen dem Unternehmen, das einen durchgängigen und zuverlässigen Zugang zu den neuesten und innovativsten Handelslösungen liefert. Unsere Lösungen für verschiedene Anlageklassen versetzen Sie in die Lage, sich mit Ihren gewünschten Märkten zu verbinden und zu jeder Zeit und an jedem Ort zu handeln und gleichzeitig weltweite Bestimmungen einzuhalten. In unseren zehn Niederlassungen, die alle wichtigen weltweiten Finanzzentren abdecken, berät unser Team über die beste Vorgehensweise zur Bewältigung Ihrer Herausforderungen und den Einsatz unserer Technologie.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an connect@ullink.com oder besuchen Sie www.ullink.com

