Straubing (ots) - Was die Fußfessel dagegen kann: Einen Beitrag dazu leisten, Gefährder besser und effektiver zu kontrollieren. Einen Extremisten, dem ein Anschlag zugetraut wird, rund um die Uhr zu beschatten, bindet extrem viel Personal. Trotzdem gelingt es den Verdächtigen regelmäßig abzutauchen. Im Falle von Anis Amri etwa hätte eine Überwachung per Fußfessel lediglich ermöglicht, die Einhaltung von behördlichen Meldeauflagen zu überwachen oder die umfangreiche Reisetätigkeit in der Vorbereitungsphase Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt zu verhindern. Doch hätte der zum Äußersten entschlossene Islamist damit auch von einem Attentat abgehalten werden können? Wohl kaum. Amri, der schon vielfach straffällig geworden war, hätte nicht mehr mit einer Funkfessel überwacht - sondern wohl schlichtweg ins Gefängnis gehört.



