US-Industrie gut in Schwung - ISM-Index steigt kräftig

Die US-Industrie hat im Januar einen Gang nach oben geschaltet. Nach Angaben des Institute for Supply Management (ISM) stieg der nationale Index der Einkaufsmanager im verarbeitenden Gewerbe auf 56,0 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Anstieg auf 55,0 vorhergesagt, nachdem der viel beachtete Index im Vormonat schon auf 54,5 Zählern geklettert war.

Markit: US-Industrie gewinnt an Fahrt

Die US-Industrie ist im Januar stärker in Schwung gekommen. Der vom IHS Markit Institut veröffentlichte Einkaufsmanagerindex stieg nach den Daten der zweiten Veröffentlichung auf 55,0 Punkte von 54,3 im Vormonat. Das ist der höchste Wert seit fast zwei Jahren. Im Zuge des ersten Ausweises war ein Indexanstieg auf 55,1 Punkte berichtet worden.

ADP: US-Privatwirtschaft schafft überraschend viele Stellen

Die US-Unternehmen haben im Januar ihren Personalbestand wesentlich stärker aufgestockt als erwartet. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, entstanden gegenüber dem Vormonat 246.000 Stellen. Analysten hatten nur ein Plus von 164.000 Jobs vorausgesagt. Im Dezember waren unter dem Strich 151.000 Arbeitsplätze hinzugekommen, und damit 2.000 weniger als ursprünglich gemeldet.

US-Rohöllagerbestände steigen erneut kräftig

Der Aufbau der Rohöllagerbestände in den USA hat sich in der Woche zum 27. Januar fortgesetzt. Der Zuwachs war außerdem viel stärker als erwartet. Die Lagerbestände stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 6,5 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Damit wurde das vierte Mal hintereinander ein Zuwachs verzeichnet.

Russische Wirtschaft schrumpft 2016 um 0,2 Prozent

Die russische Wirtschaft ist im vergangenen Jahr leicht geschrumpft. Wie die Statistikbehörde in einer ersten Schätzung meldete, sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,2 Prozent. Die Einbuße ist damit nicht ganz so groß wie das Wirtschaftsministerium mit 0,6 Prozent prognostiziert hatte. Die Statistiker revidierten zudem die Daten für 2015: Demnach ist das BIP nur um 2,8 Prozent und nicht um 3,0 Prozent gefallen.

Nur neun Punkte: "Schulz-Effekt" setzt Merkel unter Druck

Der "Schulz-Effekt" steigerte sich am Mittwoch zu einem kleinen politischen Erdstoß. Eine Forsa-Umfrage im Auftrag des Magazins Stern bescheinigte der SPD einen Zuwachs von 21 auf 26 Prozent. Da die Union gleichzeitig zwei Punkte auf 35 Prozent einbüßte, liegen zwischen den Kontrahenten noch neun Punkte. Knapp acht Monate vor der Bundestagswahl scheint das aus Sicht der Sozialdemokraten kein unüberbrückbarer Abstand mehr zu sein.

Bundesregierung verurteilt Eskalation in der Ostukraine

Angesichts der anhaltenden Kämpfe in der Ostukraine hat sich die Bundesregierung der internationalen Kritik an den Konfliktparteien mit deutlichen Worten angeschlossen. Die Regierung verurteile die jüngste Eskalation der Gewalt, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. "Beide Seiten sind dringend aufgefordert, den vereinbarten Waffenstillstand zu beachten und wechselseitige Provokationen zu unterlassen", sagte Seibert.

Erste Warnstreiks im öffentlichen Dienst in mehreren Bundesländern

Nach der ergebnislosen zweiten Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder haben die Gewerkschaften am Mittwoch mit ihren angekündigten Warnstreiks begonnen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) rief nach eigenen Angaben tarifbeschäftigte Lehrkräfte und Pädagogen in vier Ländern zu temporären Arbeitsniederlegungen und Kundgebungen auf. Allein in Nordrhein-Westfalen beteiligten sich demnach mehr als 2.000 Menschen.

EU und Mexiko vereinbaren beschleunigte Handelsgespräche

Angesichts des protektionistischen Kurses des neuen US-Präsidenten Donald Trump haben die EU und Mexiko eine Beschleunigung ihrer Handelsgespräche vereinbart. Beide Seiten hätten vor dem Sommer zwei zusätzliche Gesprächsrunden angesetzt, teilte die EU-Kommission am Mittwoch mit. Ziel seien "beschleunigte Verhandlungen über ein neues, überarbeitetes Freihandelsabkommen".

EU nimmt im Kampf gegen Steueroasen auch USA ins Visier

Die EU nimmt im Kampf gegen Steuerparadiese auch die USA ins Visier. Die Vereinigten Staaten gehörten zu insgesamt 92 Ländern und Gebieten, bei denen die Steuergesetzgebung als problematisch eingestuft worden sei, hieß es am Mittwoch aus EU-Kreisen. Die EU will mit betroffenen Ländern nun einen "steuerpolitischen Dialog" aufnehmen. Erst gegen Jahresende wird feststehen, welche Staaten tatsächlich auf der "schwarzen Liste" der EU mit Steuerparadiesen landen.

Britische Regierung gibt Brexit-Strategie am Donnerstag bekannt

Die britische Regierung will ihr "Weißbuch" mit den Plänen für den Brexit am Donnerstag veröffentlichen. Das gab Premierministerin Theresa May am Mittwoch im Parlament bekannt. Die Regierung hatte die Vorlage eines schriftlichen Brexit-Plans im Januar in Aussicht gestellt, zunächst aber keinen Termin dafür genannt. Mit der Veröffentlichung geht sie nun auf eine Forderung der oppositionellen Labour-Partei ein, die der Brexit-Ausschuss des Parlaments befürwortet hatte.

May kritisiert Trumps Einreise-Bann als "spalterisch" und "falsch"

Nach tagelangem Zögern hat die britische Premierministerin Theresa May offene Kritik an dem Einreise-Dekret von US-Präsident Donald Trump geübt. Der Einreise-Bann für Menschen aus sieben muslimischen Staaten sei "falsch" und wirke "spalterisch", sagte May am Mittwoch bei einer Debatte im Unterhaus in London.

Demokraten verstärken Widerstand gegen Trumps Kandidaten

Im US-Senat ist der Streit um die Kabinettskandidaten von Präsident Donald Trump eskaliert. Die oppositionellen Demokraten boykottierten am Mittwoch in Washington die Nominierungsverfahren mehrerer designierter Kabinettsmitglieder. Sie blieben den Ausschusssitzungen fern, in denen es um den designierten Finanzminister Steven Mnuchin sowie den Kandidaten für das Gesundheitsministerium, Tom Price, ging.

Neue US-Regierung schiebt höheres Budget für die Streitkräfte an

Die neue US-Regierung unter Präsident Donald Trump will wie angekündigt die Ausgaben für das Militär erhöhen. Verteidigungsminister James Mattis ordnete in seinem Haus Vorbereitungen für ein größeres Budget noch im laufenden Jahr an, wie das Pentagon am Mittwoch mitteilte. Demnach sollen die Mehrausgaben vor allem in den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) fließen und "akute Mängel bei der Kampffähigkeit" beseitigen helfen.

US/Bauausgaben Dez -0,2% (PROG: +0,4%) gg Vm

US/Bauausgaben Nov bestätigt mit +0,9%

