Nach 36 Monaten Musterdepots wird es mal wieder Zeit, dass Georgios Kokologiannis eine Bilanz zieht. Der Handelsblatt-Autor setzt weiterhin auf seinen defensiven Kurs. Warum ihm die Einschätzung der Banken dabei hilft.

36 Monate sind vergangen seit Auflegung des Musterdepots. Zeit für die regelmäßige Zwischenbilanz. Die Wertentwicklung des Portfolios ist zuletzt etwas unter die langfristig anvisierte Renditespanne von sechs bis acht Prozent pro Jahr gerutscht: Umgerechnet entspricht das Plus einem jährlichen Ertrag von 5,3 Prozent.

In den Zielkorridor zurückkehren wird er, sobald die Übertreibungsphase am Aktienmarkt ausläuft: Falls Dax & Co. nur noch auf der Stelle treten oder nach unten korrigieren, steigt der Portfoliogewinn bis Dezember auf über 26 Prozent - das wären knapp über acht Prozent per annum.

Bei einem Dax-Stand von über 11.800 Punkten hatte ich zuletzt in neue Reverse-Bonus-Zertifikate (WKN: DL7H20) investiert. Solange der deutsche Leitindex bis Ende dieses Jahres nicht auf 12.900 Punkte steigt, ist damit ein Gewinn von rund 16 Prozent möglich - selbst wenn die aktuelle Übertreibung an den Börsen nicht in eine überfällige Korrektur mündet.

Zumindest wenn man den Banken Glauben schenken kann, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sich das Produkt erfolgreich entwickelt: Kein einziges vor Kurzem vom Handelsblatt befragtes Institut erwartet in seiner Jahresendprognose, dass 2017 solch ein hohes Indexniveau markiert wird. Selbst die größten Optimisten sehen den Dax nie oberhalb von 12.500 Punkten notieren.

