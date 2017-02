(Im 2. Satz wurde der Monat ergänzt.)

WOODCLIFF LAKE (dpa-AFX) - Der Münchener Autobauer BMW hat zum Jahresauftakt einen weiteren Rückgang der Verkaufszahlen auf dem US-Markt hinnehmen müssen. Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat schrumpfte der Absatz im Januar um 0,5 Prozent auf 21 219 Neuwagen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Woodcliff Lake mitteilte. Nach einem Minus von 9,7 Prozent im vergangenen Jahr konnte der Abwärtstrend aber deutlich gebremst werden. Die Hausmarke BMW schaffte im Januar sogar ein Mini-Plus von 0,1 Prozent. Ein 4,0-prozentiger Absatzrückgang bei der Tochter Mini ließ die Konzernergebnisse aber weiter absacken. BMW will 2017 mit frischen Modellversionen die Wende einleiten./hbr/she/he

ISIN DE0005190003

AXC0251 2017-02-01/19:47