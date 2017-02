Legau (ots) -



Mit Wirkung zum 28.02.2017 erwirbt Rapunzel Naturkost aus Legau im Allgäu die Zwergenwiese Naturkost GmbH aus Silberstedt in Schleswig-Holstein. Dabei wird Zwergenwiese auch zukünftig als eigenständiges Unternehmen am heutigen Standort weitergeführt. Auch die Markeninhalte und deren Kommunikation sowie die heutige Kundenstruktur mit Großhandelsbelieferung für den Naturkostfachhandel werden dabei unverändert bleiben. Auf der Beschaffungsseite sollen Synergien genutzt werden, der bestehende regionale Bezug bleibt erhalten und soll weiter ausgebaut werden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, Susanne Schöning wird bis Ende April 2017 den Übergang begleiten.



In der Naturkostbranche stehen viele Nachfolgeregelungen an. Diese Herausforderung stellte sich auch für Zwergenwiese-Inhaberin Susanne Schöning, 37 Jahre nach ihrer Unternehmensgründung. Sie entschied sich bewusst gegen einen Verkauf an branchenfremde Kapitalgeber. Ihr Anliegen ist es, ihr Lebenswerk mitsamt seiner inhaltlichen Werte innerhalb der Naturkostbranche zu übergeben.



Beide Naturkost-Pioniere, Susanne Schöning und Joseph Wilhelm, kennen sich bereits seit den 70er-Jahren. Die inhaltlichen Übereinstimmungen sowie das politische Engagement für gentechnikfreie Lebensmittel sind eine gute Basis für einen gemeinsamen Weg. Nun feiern ihre beiden Unternehmen eine märchenhafte Hochzeit und blicken gemeinsam in die Zukunft.



"Zwergenwiese steht als starke Marke mit ausgeprägter Herstellerkompetenz und seinen engagierten Mitarbeitenden wirtschaftlich erfolgreich auf eigenen Beinen", betont Susanne Schöning. "Ich freue mich, dass ich nun den Wunschpartner für Zwergenwiese innerhalb der Naturkostbranche gefunden habe. Dies bedeutet eine langfristige Absicherung für mein Unternehmen. Ich bin glücklich, meinen Mitarbeitenden damit eine gute Zukunft bieten zu können."



Was beide Unternehmen in ihrer Firmen-Philosophie ganz wesentlich verbindet, bringt Susanne Schöning auf den Punkt: "Für Rapunzel wie für Zwergenwiese ist BIO ein gelebter gesellschaftlicher Gegenentwurf zu einseitigen, rein quantitativen Wachstumszielen".



"Ich bedanke mich ausdrücklich bei Susanne Schöning für das entgegengebrachte Vertrauen", äußert sich Joseph Wilhelm. "Rapunzel und Zwergenwiese leisten mit ihren innovativen Produkten seit den Anfängen der Naturkost-Branche einen wichtigen Beitrag zur positiven Entwicklung des Bio-Fachhandels. Die inhaltlichen Werte beider Unternehmen wie Bio-Qualität, soziales Engagement und Umweltmanagement bieten dem qualifizierten Naturkost-Fachhandel die Basis für eine Profilierung gegenüber dem Wettbewerb. Wir stehen zu unserem Versprechen, dem Naturkost-Fachhandel weiterhin treu zu bleiben."



Die Geschäftsführung und alle Mitarbeitenden von Rapunzel heißen das Zwergenwiese-Team herzlich willkommen. "Wir alle freuen uns, nun mit Euch gemeinsam beste Bio-Produkte gemäß unserem Leitsatz 'Wir machen Bio aus Liebe' herzustellen", erklären die Rapunzel Geschäftsführerin Margit Epple und Geschäftsführer Andreas Wenning. "Miteinander werden wir auch künftige Herausforderungen unserer Branche mit Erfolg und mit Freude meistern."



