Apple hatte die Anleger in den letzten Quartalen nicht überzeugen können und konnte jetzt wieder an die alte Stärke anschließen. Mit Umsatz, Stückzahlen und Gewinn wurden die Prognosen der Analysten übertroffen und der Konzern schwimmt im Geld. Sogar der üblicherweise zurückhaltende Ausblick konnte die Analystenschätzungen fast erreichen. Am 14.12. hatten wir im Express-Service eine Trading-Chance ...

