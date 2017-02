MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - In den USA lebende Mexikaner haben im Jahr 2016 eine Rekordsumme ihrer Einkünfte an ihre Familien in Mexiko gesendet. Mit insgesamt fast 27 Milliarden US-Dollar (rund 25 Milliarden Euro) liegt die Summe um 8,8 Prozent höher als im Vorjahr, wie die mexikanische Zentralbank am Mittwoch mitteilte.

Im Zuge des geplanten Mauerbaus von US-Präsident Donald Trump entlang der über 3000 Kilometer langen Grenze zu Mexiko wird zur Finanzierung auch über eine Abgabe auf die Auslandsüberweisungen der in den USA lebenden Mexikaner diskutiert. Die gestiegenen Überweisungen ("Remesas") könnten mit der wachsenden politischen Unsicherheit im Zusammenhang stehen. Trump hat auch damit gedroht, Millionen mexikanische Migranten ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung auszuweisen. In den Vereinigten Staaten leben über elf Millionen mexikanische Migranten, die Hälfte von ihnen illegal. Ihre in die Heimat überwiesenen Gelder stellen noch vor dem Export von Erdöl die wichtigste Einnahmequelle für die mexikanische Wirtschaft dar./jeb/DP/he

