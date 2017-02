"Unbequeme Abgeordnete" werden innerhalb der AfD heftig diskutiert. Parteichefin Petry bietet sich als Vermittlerin an, Poggenburg lehnt ab. In ihrer sächsischen Heimat sieht sich Petry mit Höcke-Freunden konfrontiert.

In der AfD reißen die Machtkämpfe nicht ab. Der Vorsitzende der Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt, André Poggenburg, lehnte am Mittwoch Hilfsangebote von Bundeschefin Frauke Petry ab und warf ihr falsche Darstellungen vor. "Ich verwahre mich (...) aufs Schärfste gegen die ungeheure Unterstellung von Frau Petry, wir würden Abgeordnete ausschließen wollen, weil sie unbequem seien." Poggenburg reagierte damit auf Petrys Angebot, in dem fraktionsinternen Streit zu moderieren. Er wirft dem Abgeordneten Daniel Roi vor, vertrauliche Unterlagen weitergegeben zu haben. Am Freitag soll die Fraktion bei einer Sondersitzung über einen Ausschluss Rois entscheiden.

Petry sagte dem MDR: "Dass darüber gesprochen wird, einzelne Fraktionsmitglieder per se ...

