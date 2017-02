Bei der kommenden Parlamentswahl in den Niederlanden werden die Wahlzettel nur per Hand ausgezählt. Nach den jüngsten Debatten um Hacker-Angriffe wollen die Niederländer keine Zweifel am Wahlergebnis aufkommen lassen.

Aus Angst vor Hackerangriffen werden bei den niederländischen Parlamentswahlen am 15. März Wahlzettel nur per Hand ausgezählt. "Es darf nicht den geringsten Zweifel geben", erklärte Innenminister Ronald Plasterk am Mittwoch. Er verwies auf Medienberichte der vergangenen Tage, wonach die Computersysteme manipuliert werden könnten. Dem Sender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...