Constitution Capital Partners ("CCP"), eine führende Private-Equity-Firma mit Fokus auf nordamerikanische Small- bis MidCap-Unternehmensübernahmen gab heute die Einstellung von Daniel Clare als Gesellschafter und Leiter des neuen Büros der Firma in New York bekannt. Herr Clare hat mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung. Zuletzt war er Managing Director bei Ascribe Capital, bisher unter dem Namen American Securities Opportunities Fund bekannt, einer Gesellschaft, die in Schuldtitel und Aktienwerte von Unternehmen im mittleren Marktbereich anlegt. Abgesehen von seiner Erfahrung im Private-Equity-Sektor war er auch in den Beratungs- und Investment-Banking-Bereichen tätig. Herr Clare wird vor allem mit dem Ausbau des neu eingerichteten Kreditgeschäfts befasst sein und die Gesamtverantwortung für das Büro in New York tragen. Er wird den anderen Managing Partners, Daniel M. Cahill und John J. Guinee, direkt unterstellt sein.

Dazu Daniel M. Cahill, Managing Partner von CCP: "Dan Clare passt ausgezeichnet in unser Team, und zwar aus geschäftlicher wie auch kultureller Sicht. Wir haben zahlreiche andere qualifizierte Kandidaten in Erwägung gezogen, aber Herr Clare profilierte sich eindeutig als die Führungspersönlichkeit, die wir benötigen, um unser geschäftliches Angebot zu expandieren und unsere Beziehungen im mittleren Marktbereich auszubauen."

John J. Guinee, Managing Partner von CCP, dazu: "Abgesehen von seinem eindrucksvollen Werdegang und seiner erfolgreichen Anlageerfahrung passt Dan Clare durch seinen ausgezeichneten Charakter und die Glaubwürdigkeit, die er innerhalb der Branche genießt, bestens in unsere Firma. Wir heißen Dan Clare bei CCP willkommen und sehen seinen Beiträgen zu unserem vorhandenen Portfolio und der Evaluierung neuer Investments entgegen."

Daniel Clare meinte zu seiner Einstellung bei CCP: "Ich sehe meinen Aufgaben als Teil des CCP-Teams entgegen, und auch der Umsetzung der Strategie der Firma für das Büro in New York. CCP hat hart daran gearbeitet, einen erstklassigen Ruf zu erreichen. Ich freue mich sehr darauf, bei der Ausführung der strategischen Anlagegelegenheiten und am Aufbau auf die solide Firmengeschichte von CCP mitzuwirken."

CCP tätigt strategische Investitionen in hochwertige nordamerikanische Buyout-Fonds im mittleren Marktsegment und investiert direkt in nordamerikanische Unternehmen des mittleren Marktsegments aus verschiedenen Sektoren. Das Unternehmen verwaltet Vermögenswerte von rund 2,7 Mrd. US-Dollar.

Profil von Daniel Clare

Daniel Clare leitet das Team für opportunistische Kredite von Constitution Capital. Vor seinem Eintritt bei Constitution Capital war Dan Clare von 2010 bis 1026 Managing Director bei Ascribe Capital, vorher als American Securities Opportunities Fund bekannt. Davor war er Senior Managing Director bei Diamond Castle, einer Private-Equity-Firma mit Fokus auf fremdfinanzierte Firmenübernahmen und Wachstumskapitalanlagen von Unternehmen im mittleren Marktbereich. Vor seiner Tätigkeit bei Diamond Castle war Herr Clare Investmentexperte bei CSFB Private Equity/DLJ Merchant Banking Partners. Er begann seinen beruflichen Werdegang als Management Consultant bei Bain Company und im Investment Banking-Bereich von Goldman Sachs Co.

Herr Clare hat einen BA-Abschluss in politischen Wissenschaften vom Haverford College, magna cum laude, sowie einen MBA-Abschluss von der Harvard Business School.

Über Constitution Capital Partners (CCP)

Constitution Capital Partners ist eine in Boston, Massachusetts (USA), ansässige Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf die Übernahme von kleinen bis mittleren Unternehmen konzentriert. CCP ist ein disziplinierter, wertorientierter Anleger und kann eine durchgängige Erfolgsgeschichte von Spitzenrenditen im Top-Quartil vorweisen. Das Unternehmen wird von einem bewährten, eingespielten Team aus Investment-Experten mit erheblicher Erfahrung geleitet, das sowohl Partnerschafts- als auch direkte Investitionen tätigt. Weitere Informationen finden Sie unter:www.concp.com.

