Der weltgrößte Vermögensverwalter steigt noch stärker ins Infrastrukturgeschäft ein. Ein aktueller Milliarden-Deal hat seine Fallstricke. Das liegt auch an den politischen Problemen zwischen Mexiko und den USA.

Blackrock wird größer ins Infrastrukturgeschäft einsteigen. Der weltgrößte Vermögensverwalter soll zwei entsprechende Fonds aus dem Bereich Energie und das dazugehörige Managerteam von 37 Personen von der Private-Equity-Firma First Reserve Corp. übernehmen. Das berichtet das "Wall Street Journal". Die Fonds hätten 3,7 Milliarden Dollar investiert, in Öl- und Gaspipelines, Lager und Kraftwerke. Die Transaktion benötige noch die Zustimmung investierter Anleger.

Die Aktion von Blackrock unterstreicht das wachsende Interesse von Anlegern an Investments in Autobahnen, Brücken, Tunnels, Flughäfen und Pipelines. Im vergangenen Jahr hatten Anleger in den USA bereits die Rekordsumme von 59 Milliarden Dollar in Infrastrukturfonds investiert. Derzeit beträgt die Summe des bereitstehenden Kapitals für Infrastrukturprojekte ...

