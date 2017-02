Deutsche Bank hebt Vonovia auf 'Buy' und Ziel auf 34,50 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Vonovia von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 34,00 auf 34,50 Euro angehoben. In die Konsensschätzungen müssten das höhere Mietwachstum und die Conwert-Übernahme erst noch eingearbeitet werden, schrieb Analyst Markus Scheufler in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Zudem sei das Papier günstig bewertet.

Jefferies senkt Metro auf 'Hold' - Hebt Ziel auf 33 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat Metro von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 32 auf 33 Euro angehoben. Nach dem Anstieg der Aktie des Handelskonzerns im vergangenen Jahr sei das Chance-Risiko-Profil nun wieder ausgeglichen, schrieb Analyst James Grzinic in einer Studie vom Mittwoch. Wegen des unbeständigen Umsatzwachstums könnte der Aktienkurs nun eine Pause einlegen. Längerfristig würden die auf dem Kapitalmarkttag veröffentlichten Ziele zwar großes Aufwärtspotenzial mit sich bringen. Vorerst aber halte er das Papier bei 33 Euro für fair bewertet.

HSBC senkt Deutz auf 'Hold' Hebt Ziel auf 6,50 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat die Deutz-Aktie nach einem zuletzt starken Lauf von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 5,80 auf 6,50 Euro angehoben. Angesichts der Rally der Papiere des Motorenbauers seit Mitte 2016 sei die Hoffnung auf eine Gewinnerholung in den Jahren 2017 und 2018 inzwischen ausreichend eingepreist, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Studie vom Mittwoch. Nun müsse das SDax-Unternehmen die entsprechend harten Fakten liefern.

Deutsche Bank senkt Alstria Office auf 'Hold' - Ziel 11,50 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Alstria Office von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 14,50 auf 11,50 Euro gesenkt. Der Immobilienkonzern biete eine ordentliche Rendite, aber kein Wachstum, schrieb Analyst Markus Scheufler in einer Branchenstudie vom Mittwoch. In den Konsensschätzungen müsse dies noch angepasst werden.

MS nimmt HeidelbergCement mit 'Equal-weight' wieder auf

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat HeidelbergCement mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 97 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Konstante Verbesserungen im globalen Zementzyklus verbunden mit Kosteneffizienz und besseren Bilanzen führten zu robustem Gewinnwachstum, schrieb Analystin Alejandra Pereda in einer am Mittwoch veröffentlichten Branchenstudie. Bei inzwischen aber weniger überzeugenden Bewertungen sei nun selektiv vorzugehen. LafargeHolcim ist ihr "Top Pick", während HeidelbergCement nach jüngst sehr starker Kursentwicklung nun eher fair bewertet erscheine.

Kepler Cheuvreux nimmt Zeal Network mit 'Reduce' wieder auf

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktien des Lottoanbieters Zeal Network mit "Reduce" und einem Kursziel von 27 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Papiere erschienen günstig bewertet, allerdings seien die Risiken hoch, schrieb Analyst Craig Abbott in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Instituts. So müsse der Glücksspielanbieter eventuell bald Mehrwertsteuer abführen, was den Gewinn je Aktie deutlich belasten dürfte.

Independent hebt Ziel für Siemens auf 123 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Siemens nach Zahlen von 115 auf 123 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Umsatzseitig sei seine Prognose erfüllt, ergebnisseitig aber deutlich übertroffen worden, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Mittwoch. Zudem habe sich der Barmittelfluss bei dem Elektrokonzern stark entwickelt.

Morgan Stanley erhöht Ziel für Deutsche Bank - 'Equal-weight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Deutsche Bank nach der Teileinigung im russischen Geldwäscheskandal von 16,50 auf 18,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Analystin Magdalena Stoklosa kürzte in einer Studie vom Mittwoch ihre Annahmen für die Beilegung des gesamten Rechtsstreits um mehr als die Hälfte und geht deshalb von einer deutlich geringeren Kapitallücke aus als zuvor.

UBS hebt Ziel für Airbus Group auf 77 Euro - 'Buy'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Airbus von 65 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Fundamentaldaten des europäischen Luftfahrt- und Rüstungssektors seien für die Jahre 2017 und 2018 robuster als 2015 bis 2016, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch veröffentlichten Branchenstudie. Im zivilen Luftfahrtsektor favorisiert sie Konzerne wie Airbus und Rolls-Royce, deren Umbau sich positiv auf die Gewinne und Barmittel auswirke.

S&P Global hebt Ziel für Siemens auf 135 Euro - 'Buy'

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Siemens nach Zahlen von 125 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Elektrokonzern habe im ersten Geschäftsquartal insbesondere gewinnseitig stark abgeschnitten, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Mittwoch. Die Anhebung des Jahresgewinnziels sei angesichts der politischen Unsicherheiten ein mutiger Schritt, doch Siemens sollte dieses erreichen können. Ibrahim hob seine Gewinnschätzungen für 2016/17 und 2017/18 an.

