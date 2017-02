Hilton und Hilton Honors präsentieren außerdem ihr neues Branding

Hilton (NYSE: HLT), das weltweit am schnellsten wachsende Unternehmen im Gastgewerbe, gab heute in der Branche erstmals gebotene Vorteile, die von allen 60 Millionen Mitgliedern seines preisgekrönte Gästebonusprogramms Hilton Honors genutzt werden können, bekannt, darunter das Einkaufen mit Punkten bei Amazon.com.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170201006273/de/

Hilton, the world's fastest-growing hospitality company, today announced industry-first benefits for all 60 million members of its award-winning guest loyalty program, Hilton Honors, including Shop with Points at Amazon.com. (Graphic: Business Wire)

Die Anregungen zahlreicher Gästerückmeldungen berücksichtigend, bietet Hilton Honors jetzt als einziges Treueprogramm seinen Mitgliedern die Möglichkeit, bei der Buchung eines Hotelaufenthalts Punkte und Geld flexibel zu kombinieren, ihre Punkte bei Amazon.com zu verwenden, ihre Punkte mit denen von Familienmitgliedern und Freunden kostenlos zusammenzulegen und den Diamond-Status zu verlängern, wenn Lebensumstände eine Reisepause bedingen.

Hilton hat heute auch eine neue Corporate Identity und ein neues Logo für Hilton und Hilton Honors vorgestellt. Diese Umfirmierung erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem Hilton nach der erfolgreichen Ausgliederung seiner Immobilien- und Timeshare-Sparten einfacher und schlanker aufgestellt ist als je zuvor.

MEHR MÖGLICHKEITEN, PUNKTE ZU NUTZEN: EINKAUFEN BEI AMAZON.COM MIT PUNKTEN

Hilton gab heute bekannt, dass ab Sommer dieses Jahres Hilton Honors-Mitglieder ihre Punkte für den Kauf von Produkten bei Amazon.com verwenden können.

"Bei Hilton sind wir ständig bemüht, mit innovativen Angeboten unseren Gästen außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten", so Christopher J. Nassetta, President und Chief Executive Officer von Hilton. "Unseren Hilton Honors-Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, mit ihren Punkten bei Amazon.com einzukaufen, steht wie die weiteren, heute von uns bekanntgegebenen und branchenweit erstmals gebotenen Vergünstigungen beispielhaft für unsere vielen Wege, diesen Anspruch einzulösen."

MEHR FLEXIBILITÄT BEI DER VERWENDUNG VON HILTON HONORS PUNKTEN: PUNKTE UND GELD

Hilton Honors ist das einzige Gästebonusprogramm, bei dem Mitglieder ihre Punkte für die Buchung einer Prämienübernachtung oder eines Aufenthalts einlösen und dabei Punkte mit Geld kombinieren können. Ab Ende Februar können Mitglieder mithilfe des neuen Hilton Honors Points Money Sliders festlegen, wie viele Punkte sie für die Buchung eines Zimmers einlösen möchten. Damit haben Mitlieder jetzt die Möglichkeit, ihre Punkte schneller für Hotelaufenthalte zu nutzen jederzeit, ohne Sperrdaten.

WEITERE WERTVOLLE VORTEILE: PUNKTE-POOLING

Ab April können Hilton Honors-Mitglieder ihre Punkte mit den Punkten von bis zu zehn Freunden und Familienmitgliedern kostenlos kombinieren ("Pooling"). Insgesamt können sich elf Mitglieder am Punkte-Pooling für Aufenthalte in Hotels beteiligen, die sich hervorragend für Familientreffen, Bachelorette Partys oder andere Events, die Menschen zusammenbringen, eignen.

NEUER VORTEIL FÜR MITGLIEDER MIT DIAMOND-STATUS

Von den treuesten Hilton Honors-Mitgliedern wurde an uns herangetragen, dass die Lebensumstände sei es die Ankunft eines Babys, die Weiterführung der Ausbildung oder der Start einer neuen Karriere manchmal dazu zwingen, eine Reisepause einzulegen. Ab März erhalten berechtigte Mitglieder mit Diamond-Status eine einmalige, einjährige Verlängerung ihres Status der Grund spielt keine Rolle. Kein anderes Treueprogramm im Gastgewerbe bietet ein solches Maß an Flexibilität.

"Diese neuen Vergünstigungen eröffnen allen Hilton Honors-Mitgliedern völlig neue Möglichkeiten zur Verwendung ihrer Punkte. Von Vielreisenden haben wir gehört, dass sie sich mehr Flexibilität wünschen. Demgegenüber möchten Mitglieder, die seltener reisen, ihre Punkte auf vielfältigere Weise und schneller verwenden", so Mark Weinstein, Senior Vice President und Global Head, Customer Engagement, Loyalty and Partnerships. "Mehr als je zuvor ist Hilton Honors das Gästebonusprogramm, das die größte Flexibilität, den größten Nutzen und den höchsten Wert bietet. Unsere Mitglieder erhalten mehr von dem, was sie sich am meisten wünschen."

NEUES BRANDING ALS ZEICHEN DER WEITERENTWICKLUNG

Hilton Honors-Mitgliedern wird die Aktualisierung des Namens und des Logos des Treueprogramms auffallen: HHonors (mit zwei H) wird zu Honors. Diese Umfirmierung spiegelt die kontinuierliche Weiterentwicklung von Honors wider.

Im Rahmen des Rebrandings präsentiert Hilton eine neue Corporate Identity und ein neues Logo. Ab heute wird das Unternehmen das "Worldwide" aus seinem Namen streichen und einfach als "Hilton" auftreten.

Mit der heutigen Bekanntgabe zu Hilton Honors präsentiert Hilton seine jüngste Branchenneuheit im Gastgewerbe. Der digitale Check-in mit Zimmerwahl, die branchenweit einzige Möglichkeit einzuchecken und genau das gewünschte Zimmer zu wählen, ist weltweit in über 4.700 Hotels verfügbar und wurde seit seiner Einführung im Sommer 2014 über 22 Millionen Mal genutzt. Außerdem können Hilton-Gäste jetzt mithilfe der Hilton Honors-App ihr Zimmer mit einem digitalen Schlüssel betreten. Dieser Service ist aktuell in fast 800 Hotels verfügbar und wird bis Ende 2017 voraussichtlich in 2.500 Hotels in aller Welt eingeführt sein.

Weitere Informationen über diese neuen Hilton Honors-Vergünstigungen finden Sie hier. Um sich bei Hilton Honors anzumelden, klicken Sie hier. Die Anmeldung geht schnell, ist kostenfrei und einfach.

Über Hilton

Hilton (NYSE: HLT) ist ein führendes Unternehmen im globalen Gastgewerbe, dessen Portfolio 14 erstklassige Marken mit über 4.900 Objekte mit mehr als 800.000 Zimmern in 104 Ländern und Gebieten umfasst. Hilton setzt sich dafür ein, das weltweit gastfreundlichste Unternehmen zu sein und seinen Gästen außergewöhnliche Erlebnisse anzubieten in jedem Hotel, für jeden Gast und bei jedem Besuch. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Marken Hilton Hotels Resorts, Waldorf Astoria Hotels Resorts, Conrad Hotels Resorts, Canopy by Hilton, Curio A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton und Hilton Grand Vacations. Das Unternehmen betreibt zudem ein preisgekröntes Gästebonusprogramm, Hilton Honors. Hilton Honors-Mitglieder, die direkt über bevorzugte Hilton-Vertriebskanäle buchen, erhalten sofortige Vergünstigungen, wie etwa einen flexiblen Zahlungs-Slider, mit dem Mitglieder genau festlegen können, wie viele Bonus-Punkte sie mit Geldzahlung verbinden möchten, einen beispiellosen exklusiven Mitgliederrabatt und kostenloses Standard-WLAN. Weitere Informationen finden Sie unter newsroom.hiltonworldwide.com. Folgen Sie Hilton auch auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram und YouTube.

Über Hilton Honors

Hilton Honors ist das preisgekrönte Gästebonusprogramm der 14 erstklassigen Marken von Hilton, die über 4.900 Objekte mit mehr als 800.000 Zimmern in 104 Ländern und Gebieten umfassen. Hilton Honors-Mitglieder, die direkt über bevorzugte Hilton-Vertriebskanäle buchen, erhalten sofortige Vergünstigungen, wie etwa einen flexiblen Zahlungs-Slider, mit dem Mitglieder fast jede Kombination von Punkten und Geld für die Buchung eines Aufenthalts wählen können, einen beispiellosen exklusiven Mitgliederrabatt und kostenloses Standard-WLAN. Mitglieder kommen auch in den Genuss beliebter digitaler Tools, die exklusiv über die branchenführende Hilton Honors-App verfügbar sind und mit der Hilton Honors-Mitglieder einchecken, ihr Zimmer wählen und ihr Zimmer mit einem digitalen Schlüssel betreten können. Hilton Honors bietet seinen über 60 Millionen Mitgliedern Hunderte von Möglichkeiten zum Sammeln und Einlösen von Punkten. Mitglieder können ihre Punkte für kostenlose Übernachtungen, hochwertige Waren oder Artikel bei Amazon.com mit "Amazon Shop with Points" sowie für Spenden oder einmalige Ereignisse über die Hilton Honors-Auktionsplattform (hiltonhonors.com/auctions) einlösen. Dazu gehören exklusive Künstlererlebnisse und Hotelkonzertveranstaltungen mit Live Nation® oder ein Rennsport-Erlebnis mit dem McLaren-Honda Formel-1-Team. Die Mitgliedschaft im Programm ist kostenlos und Reisende können sich online unter www.HiltonHonors.com anmelden oder sich unter news.hiltonhonors.com mit Hilton Honors in Verbindung setzen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170201006273/de/

Contacts:

Blake Rouhani

Hilton

+1 703 883 6615

blake.rouhani@hilton.com