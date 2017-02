Ravensburg (ots) - Es ist ein Erfolg für Patienten ebenso wie für die Politik: Mit einer pragmatischen Regelung haben CDU und SPD die Notarzt-Versorgung vor allem in ländlichen Regionen vor dem Chaos bewahrt. Man mag das angesichts drängender Fragen in Zeiten von Terror, Trump und Brexit für wenig halten. Doch schon bisher müssen viele Menschen weite Wege zur nächsten Klinik auf sich nehmen und deutlich länger auf einen Notarzt warten als Mediziner für sinnvoll halten.



Politik muss beweisen, dass sie Probleme lösen kann. Und zwar auch solche, die auf der großen Bühne zunächst nicht so präsent sind wie im Alltag der Bürger.



Daher ist die Nachricht aus Berlin eine gute. Es bleiben freilich ungelöste Fragen: Ärztemangel, drohende Krankenhausschließungen - die Gesundheitsversorgung steht vor weiteren Problemen. Auch darauf braucht es überzeugende Antworten.



