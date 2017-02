Stuttgart (ots) - Was die Berater des US-Präsidenten Donald Trump an Beschwerden gegen Deutschland vorbringen, erinnert an Verschwörungstheorien. Abwegig ist die Vorhaltung, die Bundesregierung dränge die Europäische Zentralbank zur Niedrigzinspolitik, um den Euro zu schwächen und die Exportchancen zu erhöhen. Gleichwohl sind die Klagen anderer Länder verständlich: Auf Dauer geht es nicht gut, wenn Deutschland Jahr für Jahr neue Spitzenwerte bei den Außenhandelsüberschüssen verzeichnet, die Partner aber in die Röhre schauen. Angesichts der Etatüberschüsse gibt es Spielräume, die Bürger zu entlasten und mehr zu investieren. Das führt zu Wachstum.



