Berlin (ots) - Mit dem Lollapalooza kam 2015 ein richtiges Schwergewicht mitten in die Stadt. Umso erfreulicher ist, dass die Veranstalter nach all dem Hin und Her einen Standort kurz hinter der Stadtgrenze gefunden haben, der immer noch schnell zu erreichen ist. Ohne dabei so zentral zu sein, dass gleich - wie im Treptower Park - eine Bürgerinitiative zum Gegenangriff bläst. Bei der Rennbahn Hoppegarten sprechen sie jetzt schon von einer langfristigen Partnerschaft, die möglich sei. Und die wäre auch wünschenswert. Sich auf der Toleranz der Bewohner Hoppegartens auszuruhen, wäre jedoch fahrlässig. Rennbahn und Lollapalooza sollten penibelst darauf achten, die relevanten Aspekte bei Lärm und Sicherheit frühzeitig zu klären. Es sei denn, sie wollen, dass ihre geplante Liaison schon nach dem 10. September keine Zukunft mehr hat.



