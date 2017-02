Düsseldorf (ots) - Die Deutschen haben schon bei der Familiensynode eine starke Rolle gespielt. Jetzt legen sie nach und bestärken Papst Franziskus in seinem Reformkurs. Dabei geht es um geschiedene Katholiken, die zivil erneut heirateten und nach Meinung ihrer Kirche somit in ewiger Sünde leben. Doch in Einzelfällen soll ihnen vor Ort die Chance gegeben werden, am Abendmahl teilzunehmen. Das hat Franziskus in seinem Apostolischen Schreiben so erklärt (zum Unmut der Konservativen); und so haben es nun auch unsere Bischöfe betont. Hand aufs Herz: In der pastoralen Praxis dürfte dies längst und vielerorts geschehen. Wer weist schon einen Gläubigen vom Tisch des Herrn zurück? Dennoch ist das deutsche Bischofswort nachhaltig: Es ist theologisch eine Herausforderung, ökumenisch eine Einladung und zudem ein Schritt zur Selbstbestimmung. Die Ortskirchen werden souveräner - auf Kosten des römischen Zentralismus. Auch darum hat die Kurie gestern flugs reagiert, scharf und verärgert über die Deutschen. Na und? Die Freude bleibt bei den Menschen: Denn ihre Kirche lebt und ist an ihrer Seite.



