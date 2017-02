Während die Weltpolitik immer verrückter wird, begibt die Geldpolitik sich zurück auf den Pfad zu gewohnten Verhältnissen. Aber nur sehr langsam, wie die Zurückhaltung der Fed zeigt.

Wann bewegt sich die US-Geldpolitik? Nach der Sitzung der US-Notenbank (Fed) erwarten Ökonomen die nächste Zinserhöhung im Juni, schließen aber den März-Termin nicht aus. Das Statement der Geldpolitik am Mittwoch zeigte kaum Veränderungen gegenüber früheren Verlautbarungen und gab keinerlei Hinweise, wie es weiter geht.

Auffallend war allein, das von etwas mehr Vertrauen der Verbraucher und Geschäftsleute in die wirtschaftliche Entwicklung die Rede ist. Die Experten der Beratungsfirma IHS betonen daher deutlicher als andere die Chance, dass sich im März etwas tut, ihr Hauptszenario deutet aber auch auf den März hin.

Michael Feroli von JP Morgan sieht nur eine kleine Chance für den März. Er nennt die Fed-Adresse an der Ecke zwischen 20th Street und C-Street "den langweiligsten Punkt in Washington". So sehr hat die Regierungspolitik unter Donald Trump der Fed die Show gestohlen, auf die noch vor wenigen Monaten Ökonomen und Investoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...