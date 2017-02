FlexTrade Systems (@FlexTrade), ein weltweit führender Anbieter anlageklassenübergreifender Ausführungs- und Ordermanagementsysteme gab heute die Bestellung von Matthew York als Product Owner Fixed Income, bekannt. Von der Londoner Niederlassung aus wird er die Produkt- und Geschäftsentwicklung für Fixed Income EMS von FlexTrade leiten.

Matthew York (Photo: Business Wire)

Laut Matthew York stellt die Elektronifizierung der Fixed Income-Märkte zusammen mit Änderungen an den behördlichen Vorschriften Herausforderungen dar. Allerdings entstehen dadurch auch Gelegenheiten für die Neugestaltung von Fixed Income-Handelslösungen. "Alleine durch die Fähigkeit, Marktdaten und Marktplätze zusammenzulegen, werden nicht alle Bedürfnisse von stark engagierten institutionellen Anlegern erfüllt", meint Matthew York dazu. "Aktienmodelle für den Nachweis der besten Ausführung und Handelskostenanalysen eignen sich für den Handel mit Rentenwerten. Die Zusammenlegung aller Aktivitäten, um belegbare historische Analysen an vergleichbaren Ergebnissen zu schaffe, ist für die Definition einer Richtlinie für die Orderausführung und die Umsetzung eines Rahmenwerks für die beste Ausführung unerlässlich. Die Zeiten, in denen der Ausdruck eines Chat-Fensters ausreichte, gehören schon lange der Vergangenheit an."

Dazu Vikas Kedia, Managing Director, FlexTrade UK Ltd in London: "Ich freue mich darüber, Matthew York beim FlexTrade-Team willkommen heißen zu können. "Seine Erfahrung bei der Entwicklung von Rentenwertmodellen für anlageklassenübergreifende Handelssysteme wird für FlexTrade von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unsere Fixed Income-Lösungen weiterentwickeln und verbessern, mit besonderem Fokus auf MIFID II."

Vor seinem Eintritt bei FlexTrade war Herr York 14 Jahre lang mit dem Aufbau von thinkFolio befasst, einem anlageklassenübergreifenden Ordermanagementsystem (OMS), das 2013 von Markit Group aufgekauft wurde. Davor war er bei Investec Asset Management und INVESCO für verschiedene Aufgabenbereiche verantwortlich.

"Der Eintritt bei einem Marktinnovator wie FlexTrade und der Einsatz seiner überragenden Fähigkeiten beim anlagenklassenübergreifenden Ausführungsmanagement und TCA war eine Gelegenheit, an der ich nicht vorbeigehen konnte", so Matthew York. "Die Nutzung von FlexTrade als Konsolidationsstelle ermöglicht es Kunden, auf Liquidität zuzugreifen, Handelsgeschäfte auszuführen, die beste Ausführung nachzuweisen und die Standortauswahl in einem fragmentieren Markt zu kontrollieren."

(Matthew York wird ein Roundtable-Gespräch moderieren, mit dem Titel "Fixed Income Best Execution, TCA and Performance Metrics". Es findet kommenden Donnerstag, dem 2. Februar, auf dem 5th Annual ATF Global Summit in London statt.)

Über FlexTrade Systems, Inc.

FlexTrade Systems Inc. wurde 1996 gegründet und hat sich mit der Einführung maklerneutraler algorithmischer Handelsplattformen für Aktien, Devisen, Optionsrechte, Termingeschäfte und festverzinsliche Wertpapiere als Branchenpionier etabliert. Mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien verfügt FlexTrade über einen weltweiten Kundenstamm, der mehr als 175 kauf- und verkaufsseitige Firmen umfasst, darunter zahlreiche der größten Hedgefonds, Vermögensverwalter, Rohstoffhandelsberater, Investmentbanken und institutionellen Broker. Weitere Informationen über FlexTrade Systems finden Sie unter www.flextrade.com oder folgen Sie den Nachrichten des Unternehmens auf Twitter unter www.twitter.com/flextrade oder auf LinkedIn unter http://www.linkedin.com/company/flextrade.

